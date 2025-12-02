Cote d'Ivoire: 'Choukouya party' à Treichville - Le maire François Amichia félicite les initiateurs

Le Collectif des natifs de Treichville (Cnt) a organisé le dimanche 30 novembre 2025, la troisième édition du "Choukouya party" dans les locaux du groupe scolaire régional. C'était en présence du maire de la commune, Albert François Amichia.

Créé depuis 2021, ce Collectif des natifs de Treichville qui regroupe près de 1000 adhérents à ce jour, mène des actions caritatives et sociales dans la commune. Il oeuvre également au rassemblement des filles et fils de la commune autour des valeurs de solidarité et de partage. Le collectif est constitué de douze équipes regroupées selon le mois de naissance de chaque adhérent (de janvier à décembre).

Le maire de la commune de Treichville, Albert François Amichia, a félicité le coordinateur des natifs et secrétaire général de la plateforme de Treichville, Sanogo Alassane Briguel, pour son initiative.

« Généralement dans les églises, dans les temples, l'on prend les jours de naissance mais Briguel a choisi les mois de naissance. Et je voudrais lui dire félicitations pour cette initiative. Merci à tous pour avoir adhéré à l'idée de Briguel », a-t-il déclaré. Puis de renchérir : « En venant, l'on m'a dit tu t'y rends pour manger du "choukouya". Que le "choukouya" vienne pour qu'on le déguste alors ».

Le coordinateur des natifs et secrétaire général de la plateforme de Treichville, Sanogo Alassane Briguel, a souligné que c'est une rencontre annuelle. Cette troisième édition, dit-il, est placée sous le signe de la cohésion et la fraternité. « Après une année de dur labeur, nous marquons une pause pour nous retrouver afin de poser des actions sociales », fait-il savoir, précisant que le bilan est positif.

Mais avant, la responsable de la communication, Zita Boni, a, au nom du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au premier des natifs de Treichville, le maire Albert François Amichia, pour sa présence effective. « Permettez-moi de vous remercier chaleureusement, vous, autorités politiques, administratives, bienfaiteurs qui avez contribué à la réussite de cette journée marquée par la remise de don à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Treichville, au quartier Apolo », a-t-elle souligné.

Aussi a-t-elle rappelé que cette plateforme regroupe toute personne née à Treichville ou ayant un attachement à la commune. « Nous menons des actions sociales en faveur des plus vulnérables de notre cité. Chose qui accompagne le conseil municipal dans sa noble mission, une des priorités du maire à travers sa direction du service socio-culturel et de la promotion humaine », a déclaré Zita Boni, invitant tous les natifs de Treichville à rejoindre la plateforme afin d'impacter plus de personnes.

« Nous vous exhortons aux valeurs d'unité, de solidarité et de fraternité afin de maintenir la cohésion sociale au sein de notre cité », a-t-elle insisté.