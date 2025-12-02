Cote d'Ivoire: TIC - Plus de 450 jeunes et chefs traditionnels formés dans le Poro

Plus de 450 chefs traditionnels, jeunes et femmes ont bénéficié, du 17 au 22 novembre 2025, d'une formation à l'usage des outils numériques et au développement personnel dans la région du Poro.

Sinématiali et Korhogo ont constitué les deux escales de ce programme de renforcement des capacités numériques mis en oeuvre par la Société nationale de développement informatique (Sndi).

Organisée sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national d'autonomisation numérique des populations rurales. Elle vise notamment à réduire la fracture numérique, à promouvoir l'usage adéquat des outils technologiques en zone rurale et à permettre aux populations locales d'améliorer leurs revenus.

« Former pour bâtir un avenir dans le numérique en zone rurale ». Tel est le thème de cette formation, qui a comporté plusieurs modules : le leadership ; la sécurité numérique ; l'initiation à l'informatique et à l'internet ; l'employabilité ; l'insertion professionnelle et le digital ; l'entrepreneuriat ; la comptabilité simplifiée numérique, ainsi que l'introduction à l'intelligence artificielle.

Ouvrant la formation, Nongolougo Soro, directeur général de la Sndi, a rappelé la plus-value qu'apporte ce programme dans la vie économique des bénéficiaires. « La maîtrise des outils informatiques et des smartphones permettra aux bénéficiaires d'accéder à de nouveaux marchés et de mieux commercialiser leurs productions », s'est-il réjoui.

La ville de Gagnoa constituera la dernière étape, en 2025, de ce programme de renforcement des capacités, qui a sillonné plusieurs régions du pays au cours de l'année.