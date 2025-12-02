Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - Les prix inchangés en décembre

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à travers la direction générale des hydrocarbures, a publié les nouveaux tarifs applicables aux produits pétroliers en Côte d'Ivoire pour la période du 1er au 31 décembre 2025. Les prix du mois de novembre sont reconduits en décembre.

Prix des carburants au niveau national :

Super sans plomb : 820 F CFA/Litre

Pétrole lampant : 705 F CFA/Litre

Gasoil moteur : 675 F CFA/Litre

Gaz butane/Les prix pour les bouteilles de gaz butane restent inchangés :

Bouteille de 6 kg : 2 000 F CFA

Bouteille de 12,5 kg : 5 200 F CFA

Bouteille de 15 kg : 6 965 F CFA

Bouteille de 17,5 kg : 8 125 F CFA

Bouteille de 25 kg : 11 610 F CFA

Bouteille de 28 kg : 13 000 F CFA

Spécificités dans le district d'Abidjan :

Pour le district d'Abidjan, les prix des produits pétroliers en vrac connaissent également une baisse :

Ddo : 652 F CFA/kg

Ddo exonéré : 578 F CFA/kg

Fuel oil 180 : 431 F CFA/kg

Butane vrac industriel : 557,011 F CFA/kg

Bouteille de plus de 28 kg : 557,011 F CFA/kg

Les autorités rappellent que ces prix doivent être strictement respectés et affichés durant toute la période de validité sous peine de sanctions. Ce dispositif vise à garantir la transparence et la stabilité des prix sur le marché national.