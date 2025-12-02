Afrique: Siimmoaf 2025 - Paris réunit une élite de l'immobilier pour renforcer la confiance et l'investissement dans le continent

La capitale française a accueilli, le 20 novembre 2025, la troisième édition de la Soirée de l'Investissement Immobilier en Afrique (Siimmoaf). Organisé au Continental Hôtel Paris 16e par le Club Immobilier Europe Afrique (Ciepa), présidé par Sidonie N'Guessan avec Alassane Dembélé comme vice-président, l'événement a confirmé son rôle de passerelle stratégique entre l'Europe et l'Afrique.

Créé en juillet 2023, le Ciepa s'est donné pour mission de restaurer la confiance de la diaspora dans l'immobilier africain et d'offrir un espace d'expertise dédié aux investissements fiables, transparents et sécurisés.

Près de 120 participants notamment des promoteurs, des banquiers d'affaires, des investisseurs, des partenaires institutionnels ont pris part à cette édition marquée par des échanges de haut niveau.

La journée a débuté autour d'un déjeuner convivial offert par les organisateurs, permettant aux acteurs présents d'engager des discussions directes et de consolider les premières collaborations.

Le thème central de la soirée, « Comment financer les projets immobiliers en Afrique depuis l'Europe ? », a donné lieu à un panel riche en perspectives, animé avec le soutien de partenaires tels qu'Orange Money Europe, représenté par Bruno Guivarch, et La Maison d'Afrique, avec Youssouf Camara. Les interventions de Marc Konan (Cofina Europe), d'Abdoul Kassé, Directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, et de Régis Eya'a (AXID) ont permis d'apporter un éclairage précis sur les mécanismes de financement transcontinentaux, les risques à maîtriser et les opportunités à saisir.

L'une des prises de parole les plus remarquées fut celle de Mohamed Ouattara, cadre supérieur à la Bceao, qui a détaillé les atouts majeurs de l'espace Uemoa qui se décline en une demande croissante en logements, la dynamisation du crédit immobilier, le retour en force des banques de l'habitat, l'abaissement du taux d'usure ainsi que l'amélioration des outils de refinancement. Autant de facteurs qui renforcent l'attractivité du marché immobilier ouest-africain.

La soirée a également été l'occasion de présenter des projets phares portés par Naraf Groupe, Global Aktion Holding, Diaar Yemou Invest et Immobilière 91-CI, acteur ivoirien spécialisé dans la construction.

En clôture, Sidonie N'Guessan et Alassane Dembélé ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de cette édition, réaffirmant la volonté du Ciepa de faire de la Siimmoaf une plateforme durable, essentielle pour structurer et sécuriser l'investissement immobilier entre les deux continents. Rendez-vous est déjà donné pour la 4e édition, prévue le 19 novembre 2026.