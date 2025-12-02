Cameroun: Décès de Anicet Ekane au Cameroun - La diaspora camerounaise combattante dénonce un « crime d'état »

Les associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique, Royaume Uni, Guinée Conakry et leurs réprésentants au Cameroun ont appris avec stupéfaction et émotion profonde ce matin du lundi 1er décembre 2025 que le Président du Manidem, Anicet Ekané est décédé.

Le leader politique et président du Manidem (Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie ), Anicet Ekane est décédé en détention dans la nuit de dimanche à lundi 1er décembre, avons-nous appris ce matin de ses avocats et sa famille.

Anicet EKANE ne réclamait qu'un peu d'oxygène, ce souffle que Dieu donne gratuitement à tous. Le régime BIYA le lui a refusé pendant plusieurs jours.

Arrêté à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun , il décède ainsi en prison.

Malade et privé de son matériel d'oxygène, en dépit des appels répétés de ses avocats, de son parti le MANIDEM et de nombreuses organisations, il a été privé et torturé psychologiquement . Le régime a ainsi démontré une cruauté et un manque d'humanisme révoltants.

Anicet Ekane est mort pour nous rappeler que, sous le régime de Paul Biya au Cameroun, chaque véritable leader de l'opposition à son pouvoir mérite la peine de mort.

Après 37 jours de detention dans des conditions irrégulières et subissant des persécutions pour avoir soutenu et défendu "la victoire" de Issa Tchiroma Bakary à la dernière élection présidentielle au Cameroun tenue le 12 octobre 2025, EKANE Anicet a rendu l'âme

Nous sommes désormais au coeur d'un nouveau septenat (Truqué) des grands assassinats.

Nous, associations de la diaspora Camerounaise combattantes:

· Rendons un vibrant hommage à Ekane Anicet, président du Manidem,

· Exprimons notre solidarité à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses camarades de lutte,

Un jour les auteurs de cet acte odieux, ce crime d'Etat, devront expliquer les raisons de cette méchanceté.

Fait à Bruxelles, Conakry et Londres ce 1er decembre 2025

Signataires

- La Fondation MOUMIE,Dr Siaka Ekwalla Mara

- Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH): Hugues SEUMO

- Action Solidaire pour Marafa (ASMA), Fabrice Nyambe

- ASI (Action Solidaire Internationale), Gisèle Emegue

- le Mouvement de février 2008 au Cameroun, Martial Gael Nitcheu Ngandjeu et Christian Kwongang

- Le Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques au Cameroun (CCL- Libération), Me Jean Marie Pivard

- Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), Béatrice Tchameni, Cellule d'alertes, Belgique

Les associations de la diaspora camerounaises combattantes