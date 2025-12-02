Gabon: Iboundji - Le Centre de santé sous perfusion, crie au secours

Le centre de santé de cette localité, construit entre 1972 symbolise aujourd'hui l'abandon des services publics dans un secteur aussi essentiel que celui de la santé.

Délabrement avancé et infrastructures vétustes

Dès le premier regard, l'état du centre de santé d'Iboundji offre un spectacle désolant. Les murs fissurés et la toiture laisse à désirer et fait pénétrer de l'eau lors des pluies. Ce qui témoigne d'un délabrement avancé. Le plafond éventré à certains endroits, marqué par les infiltrations d'eau, illustre l'absence totale d'entretien depuis sa construction.

Cette situation perdure depuis plusieurs décennies, et malgré l'ère dite de la « restauration ». Le centre de santé attend toujours une réhabilitation à sa juste valeur et des médicaments pour les malades. " Si nous sommes abandonnés à notre propre sort, ce n'est pas le centre de santé qui va être rénové. C'est une triste réalité" fait savoir un fils du coin indigné.

Le calvaire des habitants de la commune d'Iboundji ne se limite pas aux infrastructures délabrées. À ces carences s'ajoute un état d'insalubrité alarmant. L'intérieur et l'extérieur du centre de santé sont envahis par d'herbes, donnant à l'établissement l'allure d'un cimetière abandonné. Les reptiles cohabitent avec les patients et le personnel, craignant un double danger : celui des morsures de serpents et celui de l'absence de soins adaptés en cas d'incident.

Face à cette désolante situation, il est souhaitable que le gouvernement prenne des mesures immédiates. L'approvisionnement en médicaments, la réhabilitation des infrastructures sont attendues par ces populations qui elles aussi, veulent le bien-être.

Les populations d'Iboundji connues pour leur solidarité légendaire, espèrent également un sursaut des fils de la région pour soutenir cette institution vitale. L'abandon prolongé du centre de santé met en péril non seulement la santé, mais aussi la dignité des habitants de cette localité.