Ile Maurice: Athlétisme - Machella Février et Aninya Ravina en or

Après deux ans d'absence, le Meeting international d'athlétisme de La Réunion et de l'océan Indien faisait son grand retour sur la piste bleue du stade du Centenaire, à L'ÉtangSalé samedi dernier. Près de 370 athlètes, venus de la région ont répondu présent malgré une météo capricieuse. Maurice, qui était représentée par cinq compétiteurs, a accroché deux médailles d'or et une de bronze sur cet évènement.

Face à des athlètes reconnus mondialement, Mohammad Dookun (3000m), Sonia Soodon (1500m), Machella Février (longueur), Aninya Ravina (disque) et Elliote Lagaillarde (200m) se devaient d'être à leur meilleur niveau pour tenter d'aller chercher les podiums sur des épreuves qui se sont disputées sous une pluie persistante, perturbant à plusieurs reprises le déroulement des disciplines.

Machella Février et Aninya Ravina ont brillé sur les concours au stade du Centenaire. La première est partie chercher la médaille d'or au saut en longueur avec un saut enregistré à 5m36 (+0.5) lors de sa quatrième tentative. A 22 ans, la protégée de Giovanni Lindor confirme ainsi sa belle saison 2025 où elle avait notamment battu le record national à la longueur avec un saut à 6m03. C'était lors des MAA Series du 31 mai dernier au stade Maryse Justin à Réduit.

Pour sa part, Aninya Ravina a survolé la finale du lancer du disque régionale. Enregistrant un lancer à 42m36 à son 3e essai, la Mauricienne s'est assurée de ramener le précieux métal doré, ses concurrentes ne pouvant pas passer la marque des 40 mètres sur ce concours. Au 200m messieurs océan Indien, Elliote Lagaillarde est parti chercher une médaille de bronze, signant un chrono de 22"14 (vent : +1.0), terminant derrière le Réunionnais Dylan Telo et le Mahorais Kamel Zoubert au classement.

Attendu sur le 3 000m océan Indien, Mohammad Dookun a dû se contenter d'une 6e place avec un chrono de 8'34"63. Au 1 500m Océan Indien, Sonia Soodon est passée à quelques secondes du podium sur cette épreuve. Bouclant son parcours en 5'01"95, elle termine au pied du podium sur une épreuve qui s'est disputée dans un mouchoir de poche, les quatrièmes places étant séparées par seulement deux secondes.

Malgré la pluie, l'événement a rassemblé un plateau rarement vu à l'île Soeur : 370 athlètes âgés de 13 à 65 ans, venus de La Réunion, de Mayotte, de Maurice, de Madagascar, des Comores, mais aussi du Botswana et de l'Afrique du Sud. En tête d'affiche, l'on retrouvait la championne du monde 2025 à la perche MarieJulie Bonnin, le recordman de France au javelot Teura Tupaia, la championne de France Espoirs au pentathlon Maëva Bastien, ou encore le Malgache Fabrisio Saïdy, finaliste aux Jeux olympiques de Paris.