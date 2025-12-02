Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula en détention

Fini la clinique Wellkin, place à la cellule. Sattar Hajee Abdoula a été conduit au Moka Detention Centre, hier soir. Il a été interrogé depuis le matin jusque vers 19 heures en tant que Chief Executive Officer de Grant Thornton Advisory Services Ltd, dans le cadre d'un contrat entre cette entreprise et Air Mauritius, datant de mars 2020, a expliqué son avocat, Me Raouf Gulbul, à sa sortie des locaux de la Financial Crimes Commission (FCC).

La FCC a pris la décision de conduire Sattar Hajee Abdoula en détention. Il comparaîtra ce matin à 11 heures en cour de Port-Louis pour sa demande de remise en liberté sous caution.

À Réduit, hier, Sattar Hajee Abdoula a été confronté aux pièces à conviction saisies par la FCC lors de la perquisition de son domicile et de son bureau. Il a notamment ouvert le coffre-fort, qui contenait «de vieilles montres, dont une donnée par son père, de 1976, des wrist straps et cinq documents», mais pas d'argent, affirme Me Gulbul. Ont aussi été passés en revue, des ordinateurs portables, tablettes, ipad pour lesquels son client a donné son consentement pour qu'ils soient examinés par l'IT Unit de la police. Il reste à la disposition de la police.

Me Gulbul a tenu à préciser que cette affaire concerne deux compagnies, Grant Thornton Advisory Services Ltd et Air Mauritius (MK) et n'a rien à voir avec l'administration de la compagnie nationale d'aviation. Le contrat date de mars 2020. Ensuite il y a eu le Covid-19 et MK a été mise sous administration, en avril de la même année, a expliqué l'avocat.

Sans rappeler toutefois que Sattar Hajee Abdoula était l'administrateur d'Air Mauritius. «Grant Thornton n'a rien à se reprocher. Il était une des deux parties du contrat, signé par le chairman de MK et une dame qui, elle aussi, a donné son enquête (NdlR: Mariam Rajabally).» Le contrat n'a pu se terminer car des facteurs sont intervenus tout de suite après, a précisé l'avocat.

Me Gulbul ajoute que Sattar Hajee Abdoula nie catégoriquement le délit de blanchiment de Rs 3,6 millions. «Cet argent versé sur le compte de la compagnie par une compagnie à la suite d'un contrat signé... L'enquête n'a rien à faire avec l'administration d'Air Mauritius, qui est venue après.» La suite en cour ce matin...