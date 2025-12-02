Ile Maurice: 6e édition du Festival International du Film au Féminin

Le Festival International du Film au Féminin a lancé 6e édition à l'île de La Réunion, marquant l'ouverture d'une semaine entièrement dédiée au regard des femmes dans le cinéma. Du 1eᣴ au 7 décembre 2025, La Réunion devient ainsi le coeur battant d'une création féminine exigeante, accessible et engagée.

Fondé par Édith Semmani, l'événement est cette année parrainé par Sarah Lelouch, productrice, réalisatrice et fondatrice du World AI Film Festival. Cette édition réunit des invitées de premier plan : la documentariste Karine Dusfour, l'actrice et cinéaste Judith Chemla, ainsi que les équipes des films Muganga et Aux Jours qui Viennent.

Projections, master classes, rencontres professionnelles, séances scolaires et ateliers rythmeront cette semaine célébrant la pluralité des voix féminines du 7e art. Deux distinctions majeures seront également remises : le Prix Alice Guy, dédié aux réalisatrices, et pour la première fois le Prix Pass Culture, décerné par un jury de jeunes formés à la critique de film.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce mardi matin est notamment marqué par une rencontre entre Alain Gordon-Gentil, directeur de la MBC, et Edene Acka, productrice et présentatrice de l'émission Ahon'Fa et représentante de Fashion Africa TV (Côte d'Ivoire). À suivre ce soir en direct la projection en avant-première du film La Maison Des Femmes au Ciné Cambaie à Saint-Paul.