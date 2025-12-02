Ile Maurice: Mamy Ravatomanga transféré en prison... dès sa sortie d'hôpital

Le tribunal de Port-Louis a rendu sa décision hier : Mamy Ravatomanga sera transféré à la prison de Melrose dès qu'il sortira de l'hôpital Victoria, à Candos. Le magistrat Prashant Bissoon a ordonné qu'il soit remanded to jail upon discharge, estimant que les impératifs de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) priment, tout en jugeant que les conditions à Melrose sont adéquates pour son état de santé fragile.

Toutefois, il nous revient que pour l'instant, il a juste été transféré de chambre à l'hôpital Victoria. Après le coeur, le multimilliardaire s'est plaint de la tête... Il doit passer un IRM aujourd'hui et être vu par un neurologue.

La décision du magistrat intervient après une série de débats particulièrement techniques, tenus le jeudi 27 novembre, où la FCC avait réclamé que l'homme d'affaires soit envoyé à Melrose, évoquant la présence d'équipements médicaux et un encadrement suffisant pour les détenus souffrant de maladies graves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La défense s'y était farouchement opposée, soutenant que les conditions médicales dans un environnement carcéral ne sont pas compatibles avec la situation cardiaque de Mamy Ravatomanga. Le tribunal avait alors écouté les arguments du Dr Mamode Aniffkhan Yearoo, médecin traitant du magnat malgache, et de l'assistant surintendant de police (ASP) Alex Casimir, responsable de Melrose, afin d'éclairer la cour. Leurs témoignages avaient mis en lumière deux visions radicalement opposées de la capacité du système pénitentiaire à assurer les soins requis.

Avant de prononcer son ruling, le magistrat Prashant Bissoon a longuement commenté les éléments présentés en cour. Il a particulièrement critiqué la déposition du Dr Yearoo, estimant qu'elle manque de clarté, présente des zones d'ombre et soulève plusieurs irrégularités. Selon lui, certaines informations médicales fournies ne sont ni suffisamment détaillées ni accompagnées des explications nécessaires pour justifier un maintien prolongé à l'hôpital ou en cellule policière, plutôt qu'en établis- sement pénitentiaire adapté.

À l'inverse, les propos de l'ASP Alex Casimir, qui a décrit Melrose comme «la meilleure de l'océan Indien» en matière de prise en charge médicale pour détenus, ont pesé lourd dans la décision du magistrat.

Dans ses observations finales, le magistrat a insisté sur un principe central: la loi s'applique à tous, sans distinction, déclarant : «No one is above the law.» Il a ajouté que son ruling «doit refléter le niveau démocratique de notre île», rappelant que la crédibilité des institutions repose sur l'égalité de traitement et l'in- dépendance des décisions judiciaires.

À l'issue de la séance, Me Siddhartha Hawoldar a déclaré à la presse qu'il s'agissait d'un ruling satisfaisant, affirmant se sentir rassuré quant aux conditions hospitalières à Melrose. Pour rappel, le magnat malgache de 57 ans fait face à trois accusations provisoires : une d'entente délictueuse et deux de blanchiment d'argent, impliquant des montants de Rs 6,4 milliards et Rs 858 millions.