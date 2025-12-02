Ile Maurice: 70,4 % de réussite au niveau national

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a publié ce mardi 2 décembre les résultats du National Certificate of Education (NCE) 2025. Le taux de réussite national s'établit à 70,43 %, avec un écart marqué entre garçons et filles. Sur les 15 047 candidats examinés à travers la République, 10 598 ont atteint le niveau NQF Level 2.

Les filles sont largement dominantes : 73,65 % contre 66,93 %

Les chiffres montrent une performance nettement supérieure chez les filles, qui affichent un taux de réussite de 73,65 %, contre 66,93 % chez les garçons. Sur les 7 838 filles examinées, 5 773 ont réussi, tandis que 4 825 garçons sur 7 209 ont atteint le niveau requis.

Maurice : 71,16 % de réussite globale

L'île principale enregistre un taux de réussite légèrement supérieur à la moyenne nationale, soit 71,16 %.

Par sexe :

Filles : 74,18 %

Garçons : 67,85 %

Sur les 14 232 candidats examinés, 10 127 ont obtenu leur certification.

Rodrigues : 57,94 %, mais des filles à 63,92 %

Les résultats sont plus contrastés à Rodrigues, où le taux global atteint 57,94 %.

La différence entre sexes y est également marquée :

Filles : 63,92 %

Garçons : 52,39 %

Sur les 806 élèves examinés, 467 ont obtenu le NQF Level 2.

Agaléga : 44,44 %, effectifs réduits

Agaléga, avec seulement 9 élèves examinés, affiche un taux de réussite global de 44,44 %.

Filles : 57,14 % (4 réussites sur 7 examinées)

Garçons : 0 % (aucun des deux garçons n'a réussi)

L'édition 2025 confirme une tendance observée depuis plusieurs années : dans toutes les régions du pays, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons.

L'écart varie de 6 à plus de 20 points selon les îles.