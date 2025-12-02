Ile Maurice: 70,4 % de réussite au niveau national

2 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a publié ce mardi 2 décembre les résultats du National Certificate of Education (NCE) 2025. Le taux de réussite national s'établit à 70,43 %, avec un écart marqué entre garçons et filles. Sur les 15 047 candidats examinés à travers la République, 10 598 ont atteint le niveau NQF Level 2.

Les filles sont largement dominantes : 73,65 % contre 66,93 %

Les chiffres montrent une performance nettement supérieure chez les filles, qui affichent un taux de réussite de 73,65 %, contre 66,93 % chez les garçons. Sur les 7 838 filles examinées, 5 773 ont réussi, tandis que 4 825 garçons sur 7 209 ont atteint le niveau requis.

Maurice : 71,16 % de réussite globale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'île principale enregistre un taux de réussite légèrement supérieur à la moyenne nationale, soit 71,16 %.

Par sexe :

Filles : 74,18 %

Garçons : 67,85 %

Sur les 14 232 candidats examinés, 10 127 ont obtenu leur certification.

Rodrigues : 57,94 %, mais des filles à 63,92 %

Les résultats sont plus contrastés à Rodrigues, où le taux global atteint 57,94 %.

La différence entre sexes y est également marquée :

Filles : 63,92 %

Garçons : 52,39 %

Sur les 806 élèves examinés, 467 ont obtenu le NQF Level 2.

Agaléga : 44,44 %, effectifs réduits

Agaléga, avec seulement 9 élèves examinés, affiche un taux de réussite global de 44,44 %.

Filles : 57,14 % (4 réussites sur 7 examinées)

Garçons : 0 % (aucun des deux garçons n'a réussi)

L'édition 2025 confirme une tendance observée depuis plusieurs années : dans toutes les régions du pays, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons.

L'écart varie de 6 à plus de 20 points selon les îles.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.