Ile Maurice: Une marche à Mahébourg samedi et d'autres activités au rendez-vous

Le ministère de la Santé et du bien-être organise diverses activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque année le 1eᣴ décembre. Cette journée vise à sensibiliser le public au VIH/sida ainsi qu'à offrir une plateforme aux personnes vivant avec le VIH pour qu'elles puissent partager leurs expériences et les défis auxquels elles sont confrontées dans leur vie quotidienne.

Le thème choisi par l'Organisation des Nations unies cette année est «Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida». Parmi les activités, citons un événement de dépistage sur la plage de Flic-en-Flac, la publication d'une brochure contenant les questions fréquemment posées sur l'autotest du VIH, une marche à Mahébourg le samedi 6 décembre organisée par J. Nehru Day Care Centre for Immunosuppressed et le Rotary Club, une formation au service à la clientèle pour le personnel travaillant avec les personnes touchées par le VIH, des séances de sensibilisation-dépistage ciblant les femmes vulnérables, les enfants des rues et les refuges ainsi que des campagnes de communication sur la sensibilisation au VIH/sida.

À la mi-2025, l'île Maurice comptait environ 12 455 personnes vivant avec le VIH, soit un taux de prévalence de 1,4 % chez les 15-49 ans. L'épidémie est mixte, touchant à la fois les populations clés et le grand public

. Les nouveaux cas ont atteint un pic en 2024, bien que la moyenne au début de 2025 ait été légèrement inférieure à celle du début de 2024. Les statistiques clés indiquent 268 nouveaux cas entre janvier et juin 2025, contre 279 pour la même période en 2024 et 182 en 2023, avec une augmentation notable de 50 % entre 2023 et 2024. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 25-34 ans.

Selon un rapport de Prévention information lutte contre le sida (PILS) sorti en mars, depuis 1983, malgré des avancées sur le VIH, la stigmatisation demeure un obstacle majeur. Elle complique l'acceptation du statut VIH et la gestion de la maladie, tout en freinant la lutte contre l'épidémie. La discrimination associée au VIH peut provoquer le rejet par la famille, les amis et le milieu professionnel, entraînant exclusion économique et sociale, mauvais traitements dans les systèmes de santé et d'éducation, érosion des droits et répercussions psychologiques. Cela impacte également l'accès au dépistage et aux traitements à Maurice, selon le rapport de PILS élaboré après des mois de recherche sur le terrain.

Il faut aussi rappeler que la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée pour la première fois en 1988, a évolué, passant d'une approche axée sur la sensibilisation et la communication à une approche multidimensionnelle incluant l'action communautaire, les droits humains et la réduction de la stigmatisation. Initialement centrés sur la sensibilisation au plus fort de l'épidémie, ses thèmes se sont depuis élargis pour aborder la prévention, l'accès universel au traitement, et la fin des inégalités et de la stigmatisation, reflétant les progrès significatifs réalisés tant dans la lutte contre le VIH que dans la compréhension de son impact social et humain.