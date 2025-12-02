Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula libéré sous caution

2 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Après avoir passé une nuit au centre de détention de Moka, Sattar Hajee Abdoula a été libéré ce mardi 2 décembre. Il a dû s'acquitter de deux cautions de Rs 500 000 chacune et signer une reconnaissance de dette de Rs 1,5 million.

Il doit rester disponible pour l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC), se présenter au poste de police les lundis, mercredis et samedis et ne pas manipuler les preuves.

L'affaire porte sur un blanchiment présumé de Rs 3,6 millions dans le cadre d'un contrat entre Grant Thornton et Air Mauritius, en mars 2020.

