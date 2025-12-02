Ile Maurice: De Candos en passant par Brown-Séquard pour se rendre à Melrose

Moins de 24 heures après le ruling rendu hier par le magistrat Prashant Bissoon, l'itinéraire de Mamy Ravatomanga a pris un tournant net ce mardi 2 décembre.

L'homme d'affaires malgache se trouve actuellement à l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard, où il est soumis à un examen médical préalable, avant son transfert sous escorte vers la prison de Melrose, comme l'a ordonné la cour.

Le magistrat Bissoon a statué que Ravatomanga serait «remanded to jail upon discharge», signifiant que toute sortie d'un établissement médical doit être immédiatement suivie d'un placement en détention.

L'étape à Brown-Séquard, exigée pour évaluer son état, a donc précédé son envoi vers Melrose, où il devra poursuivre sa détention.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce déplacement marque un changement majeur dans l'organisation de l'enquête. Contrairement aux précédentes étapes, où l'homme d'affaires circulait entre Candos, Jeetoo ou Premium Care vers Réduit Triangle, toutes les futures procédures se tiendront désormais à la prison de Melrose.

Le ruling précise que les statements de Ravatomanga, ainsi que les interrogatoires de la FCC, seront enregistrés directement au sein de l'établissement pénitentiaire.

Il ne sera donc plus escorté vers les locaux de la FCC, un ajustement qui ravi la défense.

Pour Ravatomanga, ce passage par Brown-Séquard suivi d'un transfert à Melrose ouvre une nouvelle phase : celle d'une détention stabilisée, sous surveillance, où la FCC entend accélérer l'enregistrement des versions et consolider son dossier.