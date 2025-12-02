Ile Maurice: Football - Pamplemousses SC freiné, La Cure Waves se relance

La cinquième journée de Super League, disputée au cours du week-end écoulé, a confirmé la bonne forme des leaders tout en offrant quelques matches serrés et des partages de points importants. Il y a eu, au total, trois matchs nuls. Pamplemousses SC en a profité pour se maintenir en tête du tableau.

La rencontre entre l'ASPL 2000 et l'AS Vacoas-Phoenix s'est soldée par un match nul 1-1. Un résultat qui maintient Vacoas-Phoenix dans le peloton de tête, tandis que l'ASPL 2000 peine encore à engranger des victoires décisives. Même score pour le choc entre le Cercle de Joachim et le Pamplemousses SC (1-1) : Pamplemousses concède son premier match nul après un départ prometteur, mais conserve, néanmoins, la première place du championnat grâce à son meilleur bilan général.

Ce sont les Nordistes qui ont ouvert le score par l'entremise d'Adrien Botlar. L'avant-centre a profité d'une erreur du gardien curepipien pour mettre sa formation sur la voie royale. Par la suite, Pamplemousses SC n'a pas trouvé les ressources pour maintenir ce résultat et a été forcé au partage de points. Les Curepipiens occupent, pour leur part, la troisième marche.

La Cure Waves s'est montré impérial face à Petite-Rivière-Noire FC samedi en s'imposant 4-1. Cette victoire nette permet aux Waves de rester au contact du leader et de conforter leur seconde position au classement, portée par une attaque prolifique. Kevin Perticots et Steven Sambacaille ont, chacun, inscrit un doublé. Le club de la capitale retrouve le chemin de la victoire, après sa défaite de la semaine dernière. Ce revers aggrave le cas de la formation de l'Ouest, qui est éjectée de la première partie du tableau.

Autre nul de la journée, le duel entre l'US Beau-Bassin-Rose-Hill et l'AS Rivière-du-Rempart s'est achevé sur un 1-1. Les deux promus ont livré un duel intéressant et le point du match nul semble mérité. Ce sont les Unionistes qui ont ouvert le score. Ils ne sont pas parvenus à maintenir ce résultat pour s'offrir leur première victoire de la saison cependant. Rivière-du-Rempart grappille un peu de terrain et reste en milieu de tableau, tandis que Beau-Bassin-Rose-Hill est toujours lanterne rouge.

Après une série de trois revers consécutifs, Chebel Citizen a retrouvé le chemin de la victoire en dominant facilement Pointe-aux-Sables Mates. Ces derniers n'ont toujours pas remporté le moindre succès cette saison.