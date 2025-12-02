Ile Maurice: Saveurs et rythmes en bord de mer

Riva Waterfront a été inauguré le jeudi 27 novembre. «Ce lieu est le fruit d'un projet né il y a à peine trois mois», a expliqué Atma Bumma, restaurateur expérimenté comptant 25 ans de carrière. Il a été approché par le Caudan Waterfront pour réaliser un projet spécifique dans le cadre exceptionnel du Caudan.

«C'est un lieu magique, il n'y en a pas beaucoup comme celui-là à Maurice», poursuit Atma Bumma. «On a une vue extraordinaire de Port-Louis. Quand j'ai découvert l'endroit, j'ai su que c'était une opportunité unique. Je me suis dit : pourquoi pas ?»

Mais l'application de l'idée n'a pas été sans défis. L'objectif était de créer un lieu prêt avant les fêtes de fin d'année. «Le jour où nous avons signé le contrat avec le Caudan Waterfront, j'ai pris l'avion en compagnie de l'architecte et du designer et nous nous sommes rendus en Chine pour trouver du matériel. On ne savait même pas quand on allait revenir», confie-t-il.

Brasserie chic

Le projet était ambitieux : il s'agissait de créer une brasserie chic, un concept innovant, qui n'existait pas encore à Maurice. «Ce que nous avons voulu, c'est un nouveau produit, un new lifestyle, un lieu différent où les gens se sentent bien.» L'équipe a dû accélérer à tous les niveaux - avec les fournisseurs, les constructeurs et le Caudan Waterfront - pour que l'aménagement corresponde à la vision d'un espace où les visiteurs peuvent se détendre et profiter de la vue.

L'ambiance y est distincte. «On a voulu offrir quelque chose que les Mauriciens n'ont jamais vu. Avec ces bean bags, vous pouvez vous asseoir en face du waterfront... il n'y a pas deux endroits comme cela à Maurice.»

Riva Waterfront propose une cuisine euro-française avec des plats comme des pizzas, des pâtes, des lasagnes, des carrés de boeuf, des souris d'agneau et des poêlés de saumon. Des plats classiques et réconfortants, qui plaisent à tout le monde mais qui sont servis dans un cadre exceptionnel. «Ce sont des plats que les gens aiment, et nous avons créé un lieu qui va plaire à tous.»

Atma Bumma est confiant que Riva Waterfront deviendra incontournable grâce à son emplacement unique au Caudan Waterfront, une valeur sûre pour les visiteurs.

Ce restaurant-lounge est ouvert sept jours sur sept, avec de la musique en live le week-end et des soirées DJ les vendredis et samedis. «Nous voulons aussi offrir aux artistes locaux une plateforme pour s'exprimer. C'est un lieu pour que les Mauriciens viennent profiter de la culture, de la bonne cuisine et de la musique, le tout dans une ambiance conviviale.»

Atma Bumma souligne que ce projet n'est pas seulement destiné aux Mauriciens. «C'est aussi un lieu pour les touristes. Nous invitons tout le monde à venir découvrir cet endroit unique.»

Avec son offre, Riva Waterfront s'annonce comme un projet phare au Caudan Waterfront, un lieu où la culture, la gastronomie et la musique se rencontrent pour offrir une expérience inédite aux Mauriciens comme aux touristes.