Congo-Kinshasa: Lutte contre le VIH/SIDA - Le PNMLS/Tshopo alerte sur le manque de moyens

Environ 14 600 personnes sont actuellement sous traitement antirétroviral dans la province de la Tshopo. Cependant, faute d'appui suffisant à la lutte contre le VIH/Sida, elles risquent une rupture de prise en charge. L'alerte a été lancée lundie1er décembre par le Programme national de lutte contre le VIH/Sida (PNMLS) dans cette province.

Le message a été livré à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, lors d'une cérémonie organisée à Kisangani.

Le manque de financements entraîne des perturbations dans la lutte contre le VIH/Sida. La menace d'interruption d'appui par la communauté internationale intervient au moment où la couverture est très basse dans la Tshopo, affirme le Dr Aloïs Olinda, coordonnateur provincial du PNLS.

« On ne couvre que 41 % de la population mais si on se retirait à tout moment ici, les efforts fournis on risque vraiment de les perdre. Alors, il faudrait que nous puissions faire tout pour consolider ce qu'il y a... »

Au regard du manque de moyens financiers, la secrétaire exécutive provinciale du Programme multisectoriel de lutte contre le Sida, Christine Sefu, plaide pour la solidarité internationale et l'intervention du Gouvernement:

« Les financements nationaux et internationaux dédiés à la santé doivent être augmentés. Le système de santé devait être renforcé par des investissements forts dans la riposte au Sida... »

Réagissant à ces propos, le coordonnateur de l'ONU-Sida dans la zone Est de la RDC, Benjamin Levi Tshizubu, rassure que cet organisme onusien continuera à assumer pleinement son rôle ; celui de la mobilisation des ressources financières en faveur de la lutte contre le VIH/Sida:

« Nous allons toujours accompagner la partie gouvernementale pour voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser encore d'autres financements extérieurs mais surtout encourager la partie nationale à pouvoir renforcer la cagnotte du financement interne... »

Pour sa part, le représentant de l'autorité provinciale, Senold Tandia, promet l'implication de la province dans cette dynamique; sans autres précisions.