Congo-Kinshasa: En janvier 2026, 18 projets de développement du programme STAR-EST seront à la disposition de la communauté en Ituri

18 projets de développement communautaire ont été mis en oeuvre dans les territoires d'Irumu et Djugu en Ituri, dans le cadre du programme STAR-EST, une initiative gouvernementale visant la stabilisation et la relance des zones affectées par les conflits. Ces projets comprennent notamment la construction d'écoles, de centres de santé et la réhabilitation des routes de desserte agricole.

Les résultats de ces réalisations ont été présentés lors d'une réunion d'évaluation organisée lundi 1er décembre à Bunia, en présence du gouverneur de province, des chefs coutumiers, des membres de la société civile, des représentants religieux et d'experts en développement, tous réunis au sein du comité consultatif provincial.

Selon Steve Singida, coordonnateur du programme STAR-EST en Ituri, ces infrastructures seront remises officiellement aux autorités locales d'ici janvier 2026, pour bénéficier directement aux communautés de base. Il a souligné que ces projets contribuent à renforcer la résilience des populations locales, tout en favorisant la paix dans des zones encore fragiles.

Les chefs coutumiers de Djugu et d'Irumu se sont dits satisfaits des impacts positifs observés, notamment dans la facilitation de l'accès aux services sociaux de base.

De son côté, le gouverneur de province a encouragé la poursuite du programme, en souhaitant que la deuxième phase, attendue pour 2026, rencontre le même succès.