Togo: BB déploie sa communication

À l'approche des fêtes de fin d'année, période traditionnellement marquée par une forte activité commerciale, la brasserie BB met en avant une nouvelle campagne publicitaire dédiée à ses produits phares.

L'objectif n'est pas seulement de rappeler la présence de ses marques sur le marché, mais aussi de profiter de l'ambiance festive qui s'installe progressivement dans le pays.

Mardi, le quotidien L'Économiste consacre une pleine page à cette opération de communication, confirmant l'importance stratégique des dernières semaines de l'année pour les entreprises du secteur agroalimentaire. BB déploie un dispositif qui vise surtout à renforcer sa visibilité et à consolider son ancrage auprès du grand public.

Les fêtes de fin d'année représentent un moment charnière pour les marques, toutes catégories confondues.

Animations, rassemblements familiaux, marchés saisonniers et événements culturels créent un environnement dynamique dont les entreprises profitent pour intensifier leur présence médiatique.