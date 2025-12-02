Togo: Des auxiliaires compétents pour surveiller le littoral

Pour mieux sécuriser son littoral et prévenir les activités illicites en mer, le Togo s'appuie désormais sur des comités de gestion locale (COGEL) implantés à plusieurs points stratégiques : Kodjoviakopé, Ablogamé, port de pêche de Lomé, Avépozo, Kpogan, Gbodjomé et Goumoukopé.

Ces comités travaillent en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Leur rôle est simple mais essentiel : surveiller, signaler et transmettre rapidement toute suspicion aux autorités.

Au port de pêche de Lomé, le dispositif fonctionne déjà à plein régime.

Komlan Solété Koudjagbo, président du COGEL local, résume leur mission : « Chaque pirogue qui arrive est enregistrée. Nous notons l'identité des pêcheurs et si une embarcation paraît suspecte, nous alertons immédiatement la gendarmerie. Grâce à cette vigilance, plusieurs infractions ont pu être déjouées. »

Cette surveillance repose sur un mécanisme interne discret mais bien organisé. Des membres du comité sont placés de manière stratégique tout le long de la côte. Leur présence permanente leur permet d'identifier rapidement toute activité inhabituelle.

Sur les différents sites d'embarquement, notamment au port de pêche, les intrus sont facilement détectés.

« Nous sommes là tous les jours. Nous savons qui fait quoi sur la plateforme. Quand une personne inconnue débarque, on la questionne immédiatement », explique Komlan Solété Koudjagbo.

Les cas suspects sont systématiquement remis à la brigade maritime pour enquête.

Pour les autorités, les COGEL constituent un outil de proximité indispensable. Leur présence constante complète l'action des forces de sécurité, souvent en rotation.