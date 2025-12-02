Togo: YAS multiplie les offensives de visibilité

2 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'opérateur Yas (ex-Togo Télécom) ne passe pas inaperçu à la Foire internationale de Lomé.

Depuis l'ouverture de l'événement, la société multiplie les actions de promotion et occupe largement l'espace médiatique. Plusieurs journaux reviennent ce mardi sur cette présence appuyée, à commencer par Le Médium.

Selon le quotidien, Yas a déployé une stratégie "ambitieuse et agressive" pour renforcer ses liens avec le public. Stands modernisés, animations, démonstrations de services, échanges avec les visiteurs : l'entreprise veut montrer qu'elle est entrée dans une nouvelle ère et qu'elle compte bien s'imposer comme un acteur incontournable du numérique togolais.

Pour Le Médium, cette présence massive à la Foire est le symbole d'une "marque qui veut convaincre et rassurer", notamment après sa transformation et son changement d'identité. Le journal note également l'intérêt du public pour les offres dévoilées et la volonté de Yas de se rapprocher de ses clients.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.