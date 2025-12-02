communiqué de presse

La cérémonie officielle du lancement du projet d'appui à la réinsertion des ex-combattants et au renforcement du dialogue communautaire de la MONUSCO dans le Groupement de Tchomia a eu lieu le vendredi 28 novembre, à Tchomia-centre, à 75 km à l'est de Bunia, dans le territoire de Djugu. Au total, 933 personnes, dont 311 ex-miliciens, vont bénéficier de cette initiative centrée sur la production d'aliments nutritifs pour poisson, bétail et volaille dans la plaine du lac Albert.

Un projet intégrateur pour plus de stabilité

Financé à hauteur de 120 000 dollars américains, le projet vise à consolider la paix et à soutenir une population marquée par plusieurs cycles de violences. Il comprend la construction d'une usine de production, l'aménagement de champs vivriers et la mise en place de dépôts de stockage. La route entre Nyamusasi et Tchomia-centre sera également réhabilitée selon l'approche HIMO sur un tronçon de quatre kilomètres, ce qui facilitera l'accès au site tout en offrant des revenus temporaires aux ex-combattants et aux communautés locales.

« Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons tourner le dos à la guerre et reconstruire cette province qui a trop souffert », a déclaré Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri.

Une alternative concrète à la violence

Le chef de la collectivité des Bahema Banywagi, Sa Majesté Yves Kawa Panga Mandro, voit dans ce projet une réponse pratique aux besoins de la zone, avec un potentiel réel en matière d'agriculture, d'élevage et de génération d'activités économiques. Du côté du gouvernement provincial, l'initiative est perçue comme une opportunité pour créer des emplois, en particulier pour les jeunes souvent contraints de rejoindre des groupes armés faute de perspectives.

La représentante du gouverneur, Irene Vaweka, l'a souligné en rappelant que le retour à la vie civile de ceux qui ont pris les armes reste un défi majeur et qu'il doit s'accompagner d'alternatives solides et durables.

Pour le responsable du P-DDRC-S à Djugu, Honoré Kakwa, le projet pourrait également contribuer à préserver les espèces de poisson du lac Albert, menacées par la surexploitation. « Bien nourrir les poissons, va nous emmener à refaire les espèces de poisson en disparition », a-t-il expliqué.

Un engagement continu de la MONUSCO en Ituri

La Mission rappelle les actions déjà menées dans la province, notamment à Komanda, Fataki, Sota, Nyakunde et Tchomia, où ont été développés des centres de formation, des unités de transformation et des activités agricoles et aquacoles. Elle a aussi soutenu la construction de marchés publics à Tembo et Mwanga et l'installation de plus de 700 lampadaires solaires dans plusieurs localités. Ces réalisations contribuent à améliorer la sécurité et les conditions de vie dans une province durement affectée par les violences.