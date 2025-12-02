Mozambique: Le Royaume-Uni se retire d'un vaste projet gazier de TotalEnergie dans le pays

Le gouvernement britannique retire ses financements du projet GNL Mozambique. Une mauvaise nouvelle de plus pour le controversé projet de gaz naturel liquéfié porté par TotalEnergies. C'est un prêt d'un peu plus d'un milliard de dollars qui ne sera pas versé. Trop risqué, a estimé le gouvernement britannique ce 1eᣴ décembre.

Le financement de ce projet au Mozambique « ne servirait pas les intérêts » britanniques. Déclaration du secrétaire d'État aux Entreprises ce lundi 1eᣴ décembre. C'est l'agence gouvernementale UK export finance qui portait ce prêt d'1,15 milliard de dollars. Un soutien à l'exportation puisque des entreprises britanniques sont engagées dans le projet. C'est le cas de Centrica, premier fournisseur de gaz naturel au Royaume-Uni, qui doit acheter du GNL provenant de Cabo Delgado.

Cette suspension du financement, « c'est le signe que les institutions financières impliquées commencent à ouvrir les yeux », selon Lorette Philippot de l'association Les amis de la terre opposée au projet. « Le signal est très important parce que ça montre qu'un financeur majeur du projet est assez préoccupé par tous les éléments de violation des droits humains, notamment mis sur la table, également des impacts climatiques, pour se dire : "D'accord, je m'étais engagé dans le projet en 2020, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, les risques sont trop forts pour mon institution" et il se retire ».

Le gouvernement néerlandais qui finance le projet avec une assurance-crédit d'environ 1 milliard d'euros, est également en plein réexamen de son soutien. Avec comme les britanniques une enquête sur les violations des droits humains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet qui coûte au total 20 milliards de dollars d'investissements, est suspendu depuis quatre ans, TotalEnergie tente de le relancer depuis plusieurs mois. TotalEnergies n'a pour l'instant pas réagi à ce retrait de financement britannique.