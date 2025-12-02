Madagascar: Baisse du tarif d'internet - Entente trouvée entre l'Etat et les opérateurs

Après de longues discussions, une entente a été trouvée entre l'Etat et le groupement des opérateurs de télécommunications de Madagascar (GTM) concernant la révision à la baisse du tarif d'internet.

« Les opérateurs se sont engagés à baisser leurs prix en fonction de leurs capacités à compter de cette semaine, et ce, tout en respectant la libre concurrence et saine », a annoncé hier le ministre du Développement Numérique, des Postes et des Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, lors d'une conférence de presse tenue à son siège à Antaninarenina. Les deux parties ont ainsi mis fin au bras de fer en décidant de s'avancer ensemble dans la même direction pour atteindre l'inclusion numérique pour tous à Madagascar.

« On mise surtout sur une concurrence réelle favorisant la réduction des prix d'internet ainsi que l'amélioration de la qualité de service et de la vitesse de connexion. En outre, les opérateurs sont tenus d'investir davantage dans le secteur afin de faciliter l'accès au numérique pour tous et de répondre à la demande croissante du pays. En effet, l'internet devient un besoin essentiel utilisé dans les domaines de l'éducation et de l'entrepreneuriat et même dans la vie quotidienne des Malgaches », a-t-il rajouté.

Réinvestir

Et lui de préciser que l'Etat s'accorde à alléger les taxes et les droits d'accises pour les opérateurs à condition que ces acteurs puissent prouver, non pas sur papier, que cette mesure n'affectera pas les recettes publiques. « L'Etat exhorte également que les opérateurs doivent réinvestir ces économies dans l'amélioration de leurs infrastructures afin d'élargir la couverture de l'internet sur tout le territoire national tout en améliorant la qualité des services. Actuellement, les opérateurs en télécommunications couvrent des zones très inégales.

L'un d'entre eux couvre 2 100 zones tandis qu'un autre concurrent n'en atteint que 1 100 sites et le troisième opérateur recouvre pour le moment 700 endroits sur l'ensemble du pays. L'objectif est d'atteindre la couverture nationale en internet étant donné qu'on prône la digitalisation », a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le ministre de tutelle insiste sur l'amélioration de la vitesse de connexion d'internet plutôt que la simple limitation du volume des données mobiles afin de garantir un meilleur accès à internet. « De nouveaux investisseurs sont également sollicités à opérer dans le secteur », a-t-il conclu.