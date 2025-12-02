Madagascar: Association Esperanza - Plus de 300 particuliers et entreprises donateurs

Généreux. Ils sont plus de 300 donateurs : particuliers, fondations ou entreprises partenaires comme Bel, EDF, Cyrus, Wavestone, Synergie Renouvelable, Caritas...à participer dans l'appui à Esperanza Joie des Enfants et donner ainsi de la...joie aux 4000 enfants bénéficiaires des prestations de cette association qui, depuis 1996 mène des actions de bienfaisance dans quelques régions de la Grande Ile.

Esperanza Joie des Enfants travaille à travers un réseau d'associations partenaires, directement ou via le Mouvement International d'Aide à l'Enfance, et près de 50 bénévoles en France ou se relayant sur la Grande Île tout au long de l'année. Démontrant ainsi qu'une structure de taille modeste peut transformer durablement la vie de milliers d'enfants et de leurs familles.

Engagement profond et durable

Son action, menée depuis 1996, s'inscrit dans une continuité rare dans le secteur humanitaire, et témoigne d'un engagement profond et durable auprès des populations malgaches .

À l'heure où chaque geste compte, Esperanza prouve qu'une petite association peut changer des milliers de vies. Cette association française poursuit ainsi depuis bientôt trente ans un travail de terrain discret mais essentiel. En effet, Esperanza Joie des Enfants, soutient aujourd'hui 6 cantines scolaires et 3 centres nutritionnels essentiellement dans les hautes terres du centre de l'île,accueillant plus de 4000 enfants chaque jour. Le principe fondateur de l'association est simple : « Bien manger pour mieux étudier ».

Dans les écoles partenaires, notamment dans communes rurales des régions d'Antsirabe ou Ambositra au sud de la capitale, le repas servi par Esperanza Joie des Enfants n'est pas un complément : il est souvent le seul repas complet de la journée. Selon les données publiées par l'association, plus de 700 000 repas sont distribués chaque année dans ces neuf cantines.

Avec 50 euros c'est un enfant qui toute l'année peut accéder à un tel repas. Cette aide alimentaire joue un rôle déterminant dans la scolarisation. Dans les zones rurales, la perspective d'un repas gratuit et complet constitue en effet un puissant levier pour convaincre les familles d'envoyer leurs enfants à l'école, pour leur assiduité et pour leur capacité d'apprentissage.

Modèle rare

Esperanza Joie des Enfants revendique un modèle rare : aucun frais de structure en France, garantissant que chaque don est intégralement affecté aux sites et aux projets sur le terrain. L'association développe sept programmes à impact, pensés pour renforcer l'autonomie locale et créer des dynamiques durables.

Parmi ces initiatives, l'une des plus emblématiques est l'exploitation de la deuxième plus grande ferme de spiruline de Madagascar créée en 2014 avec aujourd'hui 22 bassins et une production annuelle de 1,9 tonne. Cette micro-algue, riche en protéines,vitamines, minéraux et fer, est utilisée comme complément alimentairepour lutter contre les carences nutritionnelles et renforcer les défenses immunitaires. Au-delà de l'alimentation, Esperanza soutient également trois dispensaires de brousse, apportant un accès aux soins aux familles les plus vulnérables.

L'association accompagne aussi des projets éducatifs et développe auprès d'un millier de familles un programme AGR (activités génératrices de revenus) inspiré des démarches de microfinance mais centré sur la scolarisation afin de contribuer à l'autonomie financière des familles face aux frais de scolarisation de leurs enfants et à l'autonomie des établissements scolaires. Nutrition, eau, santé, éducation, environnement, maintenance, microfinance : 7 programmes pour un développement local autonome et durable. Une petite association à impact majeur, en somme.