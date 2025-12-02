Madagascar: Secteur extractif - Vers un dégel de l'octroi de permis miniers

La délivrance de permis miniers a été suspendue depuis 2010 alors que le Code minier et son Décret d'application ont déjà été adoptés. « Nous allons procéder au dégel de l'octroi de cette autorisation d'explorer ou d'exploiter des ressources minérales en vue de lutter contre la prolifération de l'exploitation minière illicite ».

Le ministre des Mines Carl Andriamparany l'a déclaré dernièrement lors de sa rencontre avec les opérateurs oeuvrant dans le secteur extractif et les autorités locales à Toliara. Avant tout cela, « nous instaurons des mesures d'accompagnement en exigeant entre autres aux opérateurs la tenue des cahiers de charge minière incluant leur plan de développement des activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) », a-t-il poursuivi.

En effet, ces actions de RSE sont obligatoires pour tous les acteurs travaillant dans ce domaine. Toujours dans le cadre de cette rencontre, le ministre de tutelle a présenté les actions à court, moyen et long terme de son département conformément à la politique générale de la refondation. La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité étant ses leitmotivs. Il a également écouté les doléances des opérateurs, à cette occasion.