Madagascar: Lutte contre le travail des enfants - Mobilisation des influenceurs

Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d'artistes engagés et d'athlètes de haut niveau.

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants, une série d'interventions multisectorielles, combinant communication médiatique, mobilisation artistique et activités sportives, afin de promouvoir les droits fondamentaux des enfants et de renforcer l'engagement communautaire autour de cette cause prioritaire a été menée.

Ces actions ont été particulièrement concentrées dans les régions Anôsy et Vakinankaratra, identifiées comme zones sensibles. Cette initiative vise à mobiliser les consciences, à renforcer la responsabilité partagée et à contribuer activement à l'éradication du travail des enfants dans ces zones à haut risque.

Pluridisciplinaire

Afin d'amplifier l'impact du message, plusieurs athlètes de haut niveau, engagés pour la cause y ont participé, parmi lesquels : Muriel Hajaniriana et Christiane Jaofera, Jessica Soary , Holy Antsa ,Tojo Andriatsitohaina, Rakotoasimbola Zakanirina (Nina).

À ces figures sportives se sont ajoutés deux personnalités artistiques et médiatiques : Seth Seven, slameur engagé, et Kenny Regnanatsy, animateur radio à Fort-Dauphin, connu pour son influence locale. Le travail des enfants reste un défi majeur à Madagascar, particulièrement dans les zones d'extraction minière où la précarité des conditions de vie et l'accès limité à l'éducation exposent de nombreux enfants à des formes d'exploitation.

Dans le sud du pays, et notamment dans la région d'Anosy, l'exploitation du mica mobilise un nombre alarmant d'enfants, contraints de travailler dans des environnements dangereux, au mépris de leur santé, de leur développement et de leurs droits fondamentaux. C'est dans ce cadre qu'une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants notamment dans les mines de mica a été menée.