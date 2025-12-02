Madagascar: Lutte contre le travail des enfants - Mobilisation des influenceurs

2 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d'artistes engagés et d'athlètes de haut niveau.

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants, une série d'interventions multisectorielles, combinant communication médiatique, mobilisation artistique et activités sportives, afin de promouvoir les droits fondamentaux des enfants et de renforcer l'engagement communautaire autour de cette cause prioritaire a été menée.

Ces actions ont été particulièrement concentrées dans les régions Anôsy et Vakinankaratra, identifiées comme zones sensibles. Cette initiative vise à mobiliser les consciences, à renforcer la responsabilité partagée et à contribuer activement à l'éradication du travail des enfants dans ces zones à haut risque.

Pluridisciplinaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Afin d'amplifier l'impact du message, plusieurs athlètes de haut niveau, engagés pour la cause y ont participé, parmi lesquels : Muriel Hajaniriana et Christiane Jaofera, Jessica Soary , Holy Antsa ,Tojo Andriatsitohaina, Rakotoasimbola Zakanirina (Nina).

À ces figures sportives se sont ajoutés deux personnalités artistiques et médiatiques : Seth Seven, slameur engagé, et Kenny Regnanatsy, animateur radio à Fort-Dauphin, connu pour son influence locale. Le travail des enfants reste un défi majeur à Madagascar, particulièrement dans les zones d'extraction minière où la précarité des conditions de vie et l'accès limité à l'éducation exposent de nombreux enfants à des formes d'exploitation.

Dans le sud du pays, et notamment dans la région d'Anosy, l'exploitation du mica mobilise un nombre alarmant d'enfants, contraints de travailler dans des environnements dangereux, au mépris de leur santé, de leur développement et de leurs droits fondamentaux. C'est dans ce cadre qu'une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants notamment dans les mines de mica a été menée.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.