Angola: La TAAG signe un accord de partage de codes avec South African Airways

Luanda — La TAAG, Angola Airlines et son homologue sud-africain SAA ont signé lundi à Luanda un accord de partage de codes visant à relier les réseaux de destinations des deux compagnies, qui constituent une plaque tournante pour les vols de correspondance régionaux et intercontinentaux.

Le protocole, signé par le président du conseil exécutif de la TAAG, Nelson Oliveira, et l'administrateur exécutif de South African Airways, Tebogo Tsimane, dans le cadre de la 57e assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), qui se tient à Luanda, permettra également aux passagers de prolonger leur voyage avec un seul billet.

L'objectif de la TAAG est de renforcer la connectivité au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en rétablissant les liaisons avec Harare (capitale du Zimbabwe) et Lusaka (Zambie), via des vols avec escale à Johannesburg ou au Cap, le dernier tronçon du voyage étant assuré par son partenaire sud-africain.

Conformément aux termes de l'accord de partage de codes, la TAAG pourra étendre son réseau et permettre à ses passagers d'accéder à des destinations au sein du réseau SAA, notamment Durban et Port Elizabeth en Afrique du Sud, ainsi que l'île Maurice et Dar es Salaam en Tanzanie, en plus d'autres destinations intercontinentales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce sujet, le président du conseil exécutif de la TAAG, Nelson Oliveira, a précisé que les clients auront désormais accès aux destinations combinées des réseaux TAAG et South African Airways, bénéficiant ainsi d'une connectivité accrue et d'une plus grande flexibilité dans les correspondances entre les deux compagnies.

Il a expliqué que l'accord de partage de codes permet à la TAAG et SAA de commercialiser des billets d'avion, y compris pour les destinations du partenaire, d'étendre la couverture du réseau et de collaborer sur les ventes.

Il a souligné que le partage de codes offre de nombreux avantages aux passagers, tels qu'un plus large choix de tarifs et la possibilité d'acheter un seul billet en monnaie locale pour des voyages effectués sur les deux compagnies aériennes.

Il a ajouté que cela garantit également la protection sur les vols en correspondance, la facilité de réservation, d'enregistrement et de prise en charge des bagages (en transit), et permet aux passagers de profiter d'un plus grand nombre de destinations grâce au réseau partagé entre TAAG et SAA.

OPF/QCB/SB