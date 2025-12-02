Angola: Le chef de l'État se rend à Washington

Luanda — Le chef de l'État, João Lourenço, se rendra à Washington (États-Unis) mercredi à l'invitation des autorités américaines, selon le service de presse de la présidence de la République à Luanda.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et les États-Unis, avec un accent particulier sur la coopération politique et diplomatique.

La coopération entre l'Angola et les États-Unis, qui dure depuis plus de 30 ans, continue de s'approfondir grâce à des échanges réguliers au plus haut niveau.

Depuis le Sommet États-Unis-Afrique de 2022, l'Angola occupe une place centrale dans la politique étrangère américaine en Afrique, grâce à une diplomatie économique active et affirmée.

Le pays a accueilli, pour la première fois cette année, une édition du Sommet États-Unis-Afrique, placée sous le thème « Voies de la prospérité : une vision partagée du partenariat », qui a réaffirmé le rôle de l'Angola en tant que partenaire stratégique et fiable sur le continent africain.

Parmi les initiatives en cours, le corridor de Lobito se distingue comme l'un des projets prioritaires du Partenariat mondial pour l'investissement dans les infrastructures (GIP), piloté par les États-Unis.

Cette infrastructure, qui relie l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie à l'océan Atlantique, vise à promouvoir l'intégration régionale, le développement agricole et l'investissement dans les énergies vertes, les télécommunications et les transports.

Investissements stratégiques et financements

En matière de financement, les États-Unis ont octroyé 900 millions de dollars, par l'intermédiaire de la Banque d'import-export d'Angola (Exim Bank), aux projets solaires de Sun Africa, et 363 millions de dollars à Acrow Bridge pour la construction de 186 ponts préfabriqués, des initiatives garantissant des milliers d'emplois pour les Angolais et les Américains.

Dans le secteur ferroviaire, un financement de 250 millions de dollars est en cours pour la modernisation de la ligne ferroviaire transatlantique de Lobito (1 300 km), et un protocole d'accord a été signé pour la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire de 800 km entre l'Angola et la Zambie.

Dans le secteur de l'aviation, la compagnie aérienne angolaise TAAG et le constructeur américain Boeing ont annoncé l'acquisition de dix appareils 787 Dreamliner, pour un montant de 3,6 milliards de dollars, consolidant ainsi leurs relations commerciales et la croissance du secteur aéronautique angolais.

Par ailleurs, les États-Unis ont renforcé leur coopération dans le secteur agricole, notamment grâce à une aide d'urgence de 13,3 millions de dollars destinée aux provinces du sud de l'Angola touchées par la sécheresse.

Le Département américain de l'Agriculture pilotera également la première mission commerciale agroalimentaire, réunissant plus de 60 entreprises, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et la résilience climatique.

Autre fait marquant est le Fonds pour l'égalité des sexes, doté de cinq millions de dollars, qui soutient les agricultrices le long du corridor de Lobito, favorisant ainsi l'inclusion et l'entrepreneuriat féminin.

Dans le domaine des télécommunications, la Banque d'import-export (Exim Bank) a approuvé un financement de 42 millions de dollars pour le projet d'extension du réseau radio et de modernisation des studios de la Radio nationale d'Angola, mené par l'entreprise Gates Air.

Ce projet permettra une couverture radio pour 95 % de la population angolaise, renforçant ainsi les communications publiques et la connectivité numérique.

Dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, l'Angola est un chef de file de la transition énergétique africaine, s'étant engagé à produire 73 % de son énergie à partir de sources propres d'ici 2027.

Les projets solaires de Sun Africa produiront 370 MW d'énergie renouvelable, évitant ainsi l'émission de 935 000 tonnes de carbone par an.

La NASA collabore également avec l'Angola sur la gestion des ressources en eau et l'atténuation des sécheresses, en fournissant des données scientifiques pour la planification agricole et environnementale.