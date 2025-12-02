Afrique: L'Angola participe au 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

Luanda — L'Angola a participé, ce lundi 1er, à Alger, au 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui vise à renforcer la coopération entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPSUA) et le groupe A3, qui regroupe les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Selon une note consultée par l'ANGOP, lors de cet événement, lancé en 2013 et baptisé « Processus ORAN », le pays était représenté par le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Ce séminaire offre aux nouveaux membres africains élus du groupe A3 une plateforme pour se préparer à leurs responsabilités, faire le point sur les progrès accomplis, les défis relevés, les enseignements tirés et les bonnes pratiques en matière de paix et de sécurité sur le continent, et renforcer la voix de l'Afrique sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, en promouvant des positions communes au nom du continent africain.

L'événement a notamment été marqué par les interventions du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coordinateur des membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies (A3+), Ahmed Attaf, du ministre des Relations Extérieures et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Téte António, et du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

Dans son allocution, le ministre Téte António a déclaré que c'était « un honneur de participer à ce débat interactif sur les tendances actuelles de la situation mondiale en matière de paix et de sécurité en Afrique », un forum devenu un instrument essentiel pour harmoniser les positions africaines au Conseil de sécurité des Nations Unies grâce au précieux mécanisme A3+.

Selon le responsable angolais, le « Processus ORAN » joue un rôle crucial dans le renforcement de la capacité de l'Afrique à influencer les décisions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a également déclaré que le continent africain continue de faire face à des défis complexes, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, l'instabilité politique et militaire, les flux transfrontaliers illicites, les crises humanitaires exacerbées par le changement climatique et les tensions intercommunautaires dans un contexte de pauvreté persistante.

Le ministre Téte António a évoqué le Sahel, l'est de la RDC, le Soudan, la Corne de l'Afrique, la Libye et le nord du Mozambique, qui demeurent dans une situation préoccupante.

Selon le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, l'Angola est conscient qu'aucun pays ne peut vaincre seul l'extrémisme violent.

La paix en Afrique ne sera pas atteinte uniquement par des mécanismes militaires, mais par une approche intégrée combinant sécurité, justice sociale, coopération régionale et renforcement des institutions, a-t-il expliqué.

Avant la séance plénière, le ministre Téte António a souligné l'urgence d'un financement durable pour les opérations de soutien à la paix de l'UA, qui doivent pouvoir compter sur la solidarité de la communauté internationale.

Pays ayant grandement bénéficié de la solidarité africaine et internationale tout au long de son processus de reconstruction, l'Angola assume aujourd'hui des responsabilités accrues en matière de promotion de la paix.

Dans ce contexte, le ministre des Relations Extérieures de la République d'Angola a souligné l'engagement continu du pays dans les processus de paix de la région des Grands Lacs, sa médiation et son soutien diplomatique aux efforts régionaux de la SADC, ainsi que sa défense systématique d'un dialogue inclusif comme voie vers une stabilité durable.

Au cours du séminaire, une vidéo et un manuel sur les modalités de renforcement de la coordination entre le Programme des États membres de l'Union africaine (PEUA) et les États membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été présentés.

Ce manuel recense les termes de référence et propose un ensemble de lignes directrices visant à faciliter l'action efficace de ces pays au nom du continent.