Angola: La TAP est la quatrième compagnie aérienne à atterrir à l'AIAAN

Luanda — La compagnie aérienne nationale portugaise TAP est devenue, ce mardi 2, la quatrième compagnie à opérer à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la municipalité de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo, avec l'arrivée de son vol passagers en provenance de Lisbonne, au Portugal, à 7h50, a appris ANGOP.

Cette arrivée s'inscrit dans le cadre du transfert progressif des services des neuf compagnies aériennes opérant en Angola depuis l'aéroport international 4 de Fevereiro vers l'AIAAN, où opèrent déjà TAAG - Angola Airlines, Emirates (Émirats arabes unis) et Air France.

À propos, le gestionnaire exécutif de l'opérateur temporaire de l'AIAAN (ATO), Gilberto Figueira, a déclaré que le programme de transfert des opérations, en cours depuis près de deux mois, se déroule de manière satisfaisante, malgré quelques difficultés inhérentes à ce changement.

Dans une déclaration à l'ANGOP, en marge de la 57e édition de l'AFRAA qui s'achève ce mardi 2 à Luanda, le responsable a indiqué que le choix d'une transition progressive, plutôt que d'un changement radical en une seule journée, visait à garantir la sécurité opérationnelle et une adaptation en douceur pour tous les acteurs concernés.

« Nous assurons une formation intensive et une période de formation spécifique pour chaque équipe et compagnie aérienne », a-t-il expliqué.

Il a également souligné que le transfert des opérations était supervisé quotidiennement, avec le soutien des autorités douanières, des services de sécurité et des autres sociétés de services aéroportuaires.

Gilberto Figueira a par ailleurs précisé qu'avec l'arrivée de la TAAG dans le nouveau terminal, l'aéroport propose désormais des vols directs vers plusieurs destinations et prévoit d'étendre prochainement ses liaisons à d'autres pays.

Pour lui, le nouvel aéroport se révèle prometteur et positionne l'Angola à un niveau supérieur dans le secteur de l'aviation.

« Les passagers arrivant dans le pays bénéficient désormais d'une infrastructure moderne, avec des informations de vol en temps réel, des zones d'embarquement et de débarquement spacieuses, un passage à l'immigration plus rapide et une assistance technologique qui réduit les files d'attente et accélère le contrôle des documents », a-t-il souligné.

Le terminal comprend également des boutiques, des restaurants, des salons VIP et une aire de jeux pour enfants, ainsi que des passerelles d'embarquement offrant un plus grand confort et une meilleure protection contre le soleil et la pluie.

L'autre amélioration mentionnée est l'optimisation du processus de récupération des bagages, avec l'espoir de réduire le temps d'attente avant que les bagages n'atteignent le tapis roulant.