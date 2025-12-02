Angola: Le marché africain de l'aviation civile génère près de 12 milliards de dollars en 11 mois

Luanda — Le marché africain de l'aviation civile a généré environ 12 milliards de dollars entre janvier et novembre 2025, enregistrant une augmentation de près d'un milliard de dollars par rapport aux revenus du secteur au cours de la même période en 2024, selon ce rapport.

C'est ce qu'a déclaré lundi, à l'Angop, le président de l'Association des compagnies aériennes subsahariennes (AFRAA), Aaron Muneti, lors de la 57e Assemblée générale annuelle de l'AFRAA, ouverte le même jour à Luanda.

Il a souligné que les investissements dans les infrastructures et la modernisation des flottes étaient à la base de la croissance des bénéfices du secteur.

Malgré ces gains, le dirigeant de l'AFRAA plaide pour un développement continu du réseau, un élément qui, selon lui, peut améliorer la connectivité entre les pays.

« Il est indispensable d'investir davantage dans l'expansion du réseau et l'amélioration de la connectivité entre les nations. Nous ne pouvons plus nous permettre de mettre des heures, voire des jours, à nous déplacer à l'intérieur des frontières du continent africain », a-t-il déclaré.

Un autre facteur qui freine la performance des compagnies aériennes africaines réside dans leurs coûts opérationnels, comme l'indique Aaron Muneti.

À titre d'exemple, il a révélé que les compagnies aériennes africaines consacrent 39 % de leurs bénéfices totaux au seul carburant, ce qui pénalise leurs résultats financiers.

« Ce détail de dépense rend les coûts opérationnels des compagnies aériennes africaines 26 % plus élevés que ceux des compagnies aériennes européennes. Américaines et asiatiques », a-t-il réfléchi.

Parallèlement au budget alloué aux coûts de production des compagnies africaines, Aaron Muneti estime que la rentabilité de ces entreprises dépend également de leurs investissements sur les marchés régionaux et mondiaux.

« Une fois ces contraintes levées, les compagnies aériennes africaines pourront mieux se positionner sur la scène internationale, réduire leurs coûts opérationnels et, par conséquent, accroître leurs bénéfices, ce qui constitue actuellement le principal défi de ce secteur », a-t-il souligné.

Outre le pays hôte, la TAAG, représentée par son président du conseil d'administration, Nelson Oliveira, seuls trois présidents de conseils d'administration de compagnies aériennes africaines participent à la réunion de Luanda : ceux du Kenya, d'Éthiopie et d'Égypte.

L'absence d'autres dirigeants des plus de 40 compagnies membres de l'association a été brièvement critiquée par le président de l'Association des compagnies aériennes africaines, Aaron Muneti.

Par ailleurs, « il est difficile de surmonter les obstacles si souvent évoqués lorsqu'il n'y a pas d'intérêt sincère à participer à une réunion d'une telle importance pour le secteur de l'aviation ».

La 57e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) s'achève ce mardi 2 et réunit 516 délégués de 49 pays, africains et européens.

DIF/QCB/SB