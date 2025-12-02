Afrique Centrale: L'Angola sécurise ses ressources d'emprunt pour soutenir la croissance du PIB

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a réaffirmé lundi à Luanda que les nouvelles dettes contractées par l'État sont soutenables et destinées à accroître le produit intérieur brut (PIB) et à faciliter le remboursement des engagements existants.

Cette stratégie vise à contribuer à la diversification économique et à l'amélioration de la situation sociale du pays, a déclaré la ministre lors d'une réunion des commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la discussion du projet de loi Budget Général de l'Etat (OGE) 2026.

« Sans préjudice de conditions favorables, l'Angola générera davantage de richesses pour rembourser cette dette », a-t-elle souligné, insistant sur la recherche constante de financements pouvant être remplacés par des alternatives moins coûteuses.

Concernant l'importance accordée à l'éducation, à la santé et à l'agriculture dans le projet de budget 2026, la ministre a indiqué que l'Exécutif maintient son engagement à allouer davantage de fonds à ces secteurs.

Selon Vera Daves de Sousa, bien que les ressources disponibles ne permettent pas d'atteindre les indicateurs associés aux engagements internationaux de l'Angola, le gouvernement fera tout son possible dans ces limites.

Par ailleurs, elle a indiqué que le projet de budget de l'État pour 2026 (OGE/2026) prévoit l'acquisition d'engins de terrassement pour répondre aux besoins d'entretien des routes, ainsi que de ressources pour le nettoyage et l'assainissement.

Élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars, le projet de budget OGE/2026, déjà approuvé dans son ensemble, fixe les recettes et les dépenses publiques à 33 240 milliards de kwanzas.

Ce budget comprend, entre autres mesures, l'exonération d'impôt sur le revenu du travail (IRT) pour les salaires inférieurs à 150 000 kwanzas.

Dans le secteur des entreprises, l'OGE/2026 stimule l'économie par un soutien aux entreprises, des incitations à la création d'entreprises et des investissements dans l'énergie, l'eau potable et les infrastructures routières.

Projet « Crescimento »

Lors de la réunion, le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, a présenté le projet « Crescimento », une initiative du gouvernement angolais visant à réhabiliter les centres d'excellence, à former des formateurs, notamment dans les centres de formation professionnelle, et à renforcer les incubateurs afin de faciliter l'accès au financement.

Dotée d'un budget de 124,6 millions de dollars, cette initiative devrait créer environ 150 000 emplois, dont 35 000 directs, former plus de 90 000 jeunes aux compétences numériques et renforcer les capacités dans les secteurs de l'agriculture et des transports.

Elle soutiendra également 300 petites et moyennes entreprises et startups, avec un investissement d'environ 15 millions de reais.