Afrique Centrale: Canoë-kayak - L'Angola intègre le Comité exécutif de la CAC

Luanda — L'Angola a rejoint le Comité exécutif de la Confédération africaine de canoë-kayak (CAC) suite à la réélection à l'unanimité de João Costa, lundi à Luanda, pour le mandat 2025-2028.

Lors du congrès de l'organisation, qui s'est tenu dans un hôtel de la ville en marge des Championnats d'Afrique, il a été annoncé que l'Angola serait représenté par la présidente de la Fédération angolaise des sports nautiques (FADN), Paula Matoso.

Suite à sa réélection, João Costa, ressortissant de Sao Tomé-et-Principe, a déclaré à ANGOP qu'en plus de nommer un Angolais au Comité exécutif, il défendrait la candidature de l'Angola pour accueillir les Championnats du monde de 2027.

Il a précisé que la proposition de l'Angola d'organiser l'événement mondial avait été acceptée à l'unanimité lors du congrès, ajoutant que tout dépendait désormais de l'élaboration d'un projet par la FADN et de sa soumission à la Fédération internationale.

Concernant son plan d'action, le responsable a souligné la nécessité d'accroître le nombre de compétitions en Afrique, suite à la modification du modèle de qualification des athlètes pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Il a expliqué que la qualification reposera désormais sur un système de points (classement) et non plus sur des épreuves qualificatives, ajoutant que, par conséquent, l'Afrique devra mieux s'organiser et accueillir des compétitions qualificatives dès 2026, à commencer par les Jeux africains en Algérie et la Coupe d'Afrique au Nigeria.

En 2027, a-t-il indiqué, les Jeux africains (Égypte) et la Coupe d'Afrique (Tunisie) sont prévus.

Durant son mandat, João Costa sera assisté de quatre vice-présidents : Said Mohammud (Somalie), Ahmed Kamel (Égypte), Olubunmi Ola-Oluode (Nigeria) et Kamal Suelly (Ghana), ainsi que du secrétaire général Ahmed Abdoulkader (Djibouti).