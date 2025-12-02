Madagascar: Pluviométrie - Vigilance rouge pour Analamanga et onze autres districts

Les épisodes pluvieux s'enchaînent dans les zones des Hautes Terres centrales, avec pour effets de fragiliser les sols, gorgés d'eau, et de faire monter les niveaux des cours d'eau.

Hier, un avis de vigilance rouge « fortes pluies » a été émis par Météo Madagascar pour la région Analamanga et pour onze districts situés hors de la région. Il s'agit des districts de Fenoarivobe, Miarinarivo, Soavinandriana, Arivonimamo, Faratsiho, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Manandona et Fandriana. Pour toutes ces localités, Météo Madagascar estime un volume pluviométrique de 40 à 80 mm en 24 heures. La même situation sera également observée dans plusieurs autres districts de la partie Est du pays, notamment Anosibe an'Ala, Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano.

Pour la journée d'aujourd'hui 2 décembre 2025, un avis de vigilance jaune est valable pour les districts de Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano.

Les risques de montée des eaux dans les zones inondables, de glissement de terrain et d'éboulement dans certaines zones vulnérables, sont ainsi à craindre. Les populations dans les localités concernés sont invitées à se tenir informées de l'évolution des conditions météorologiques, et de se conformer aux directives émises localement, en termes de mobilité et de prévention des risques ou autres dangers en lien avec les conditions météorologiques.