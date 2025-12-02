Madagascar: Inauguration CTN Carion - Gianni Infantino attendu au pays en janvier

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera prévu faire une visite officielle à Madagascar en janvier 2026, a annoncé hier le président de la Fédération Malgache de Football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, lors d'une conférence de presse tenue à Isoraka. Deux objectifs majeurs figurent à l'agenda de cette venue historique : la révision complète des statuts de la FMF et l'inauguration du Centre Technique National de Carion, entièrement rénové.

« C'est une étape de modernisation importante », a insisté Alfred Randriamanampisoa. « Madagascar n'a jamais modifié ses statuts fédéraux depuis leur adoption. Le président Infantino viendra personnellement superviser et valider cette refonte, qui pourrait toucher l'ensemble du système électoral : sections régionales, ligues et fédération nationale ».

Si les détails précis de cette réforme restent encore confidentiels, plusieurs observateurs s'interrogent déjà : le collège électoral sera-t-il élargi ? De nouveaux délégués ou catégories de votants feront-ils leur apparition lors des prochaines élections des instances dirigeantes ? La FMF n'a pas souhaité commenter ces hypothèses pour l'instant, se contentant d'État que « tout sera clarifié en temps voulu avec l'accompagnement direct de la FIFA ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La direction actuelle de la FMF met en avant les résultats obtenus sous sa mandature pour justifier cette visite de haut niveau dont la médaille d'argent des Barea au dernier CHAN, la progression au classement FIFA (105e place mondiale actuellement) ou autre la levée totale des sanctions financières et restrictions budgétaires imposées précédemment par la FIFA. « Ces performances montrent que la gouvernance actuelle porte ses fruits », a déclaré le propriétaire de la maison de football à Isoraka.

Vers une véritable académie nationale

Le second temps fort de la visite sera l'inauguration officielle du Centre Technique National de Carion, dont les travaux de rénovation touchent à leur fin. Les principaux aménagements réalisés incluent l'agrandissement du terrain principal aux normes FIFA, le remplacement complet du gazon synthétique, la construction d'une tribune de 600 places et réhabilitation totale du dortoir et des installations annexes.

À l'issue des travaux, le site accueillera en résidence permanente les meilleurs jeunes talents U-15 issus du programme de détection TDS (Talent Development Scheme). Ils y suivront un double projet : entraînement footballistique intensif et scolarité sur place, à la manière d'une véritable académie.

« Ces jeunes constitueront l'ossature de l'équipe nationale U-17 qui participera à la CAN de la catégorie en 2026 », a précisé le président de la FMF. « Nous posons aujourd'hui les fondations du football malgache de demain ». De plus, le président de la fédération souhaite préciser que tous les aérés des arbitres sont tous rémunérés après validation.