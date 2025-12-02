Madagascar: Expression - Situation déconcertante!

Lors de la cérémonie d'ouverture de Foire Art Mode le vendredi 27 novembre dernier à Antsiranana, l'écriture et l'insigne marquées derrière les dossiers des chaises assis par les invités attirent l'intention certains journalistes locaux. CMARD (Chambre des Métiers et de l'artisanat de la DIANA) et le drapeau bleu avec 12 étoiles jaunes ont été inscrits visiblement, un symbole qui n'est plus à présenter.

Foire Art Mode a été créée dans l'intention de promouvoir l'artisanat à Madagascar, en particulier la partie nord. Pourtant, rien qu'en voyant les chaises, les observateurs se rendent compte la crise de la création. Mépriser le secteur artisant n'est en aucun cas le but. Au contraire, il faut reconnaître que les artisans malgaches sont dotés d'un talent inestimable.

Cepedant, ce fait suscite la curiosité. « Je suis entièrement convaincu que les initiateurs de cette foire veulent mettre en exergue le savoir-faire des concitoyens. Mais, c'est consternant de voir ces chaises. Cela démontre notre dependance. Normalement, les meubles devront être conçus par les artisans eux-mêmes », a affirmé le journaliste Stanio Bezara.

Bon nombre d'événements organisés à Madagascar illustrent ce genre de contradiction. Des conférences livrées à l'occasion de la célébration de la langue malgache sont présentées en langue étrangère, des festivités visant à mettre en relief les sonorités du terroir balancent des rythmes jamaïcains et américains, des forêts sacrés gerées par des ONG occidentaux... bref la liste est longue! « La question est : les étrangers sont fascinés par notre tradition ou est-ce un but pour nous dominer davantage? Ne s'agit-il pas une stratégie pour nous amadouer?», se demande Ahmad Mze, un orateur traditionnel et journaliste...

Les chaises soigneusement rangées dans la grande salle de la mairie relèvent d'une simple routine. L'idée est de créer une atmosphère où les invités peuvent à la fois se sentent à l'aise et concentrés. En vouloir aux placiers qui ont suivi les ordres serait déraisonable, même si certains entre eux ont remarqué le paradoxe. L'asservissement semble profondément ancrée.

Pourtant, le proverbe malgache « on ne peut pas compter sur les autres pour accomplir un travail aussi bien qu'on le ferait soi-même» paraît claire. Apparemment, l'action ne rejoint guére la parole. L'autodévaluation ronge l'esprit. La nécessité d'être constamment soutenu par les nations dites puissantes déprave les malagasy tsy vaky volo- sans exception. « Les bras levés en l'air, on attend les mannes de tous les jours» écrit avec ironie l'écrivain-journaliste Cerveau Kotoson.

Les dirigeants de la Refondation de la République de Madagascar ont-ils constaté ce sort inalterable? Pendant que leurs frères de l'autre côté du canal de Mozambique se tâchent de construire des marques 100% africains, nos compatriotes malgaches se vantent de porter des étiquettes fabriquées en Europe ou aux Etats-Unis. Logiquement que le Made in Madagascar soit mis à l'écart. Prendre place sur une chaise fabriqué par le vieux continent à la gloire des artisans du pays reflète l'incohérence!