Sénégal: Le budget du ministère du Commerce va tripler pour 2026

Dakar — Le ministère du Commerce et de l'Industrie, soumis mardi à l'examen de l'Assemblée nationale, va enregistrer une augmentation de 305 774 693 468 francs CFA pour l'exercice 2026, correspondant à une hausse de 609,62 %, a appris l'APS de source parlementaire.

"Le projet de budget 2026 du ministère de l'Industrie et du Commerce est arrêté à 355 933 222 920 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 150 134 635 433 FCFA en crédits de paiement (CP)", selon un rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Cette enveloppe correspondant à une hausse de 305 774 693 468 francs CFA, soit 609,62 %, se justifie par la mise oeuvre de cinq programmes du ministère de l'Industrie, explique le document lu par la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf, rapporteure de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Il s'agit du programme de développement des pôles et filières industrielles compétitives, doté de 109 019 819 918 F CFA, et de celui concernant l'accessibilité des produits et services, la lutte contre la vie chère et la modernisation du commerce, qui va bénéficier d'un budget 33 143 048 087 francs CFA.

Il y a aussi un programme défense commerciale et renforcement du positionnement du Sénégal sur les marchés extérieurs, doté d'une enveloppe de 2 233 608 160 F CFA, de même qu'un programme relatif à l'accompagnement et au financement des PME/PMI, dont le budget a été arrêté à 3 290 355 607 francs CFA.

Le dernier programme, qui vise le pilotage, la gestion et la coordination de secteurs relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie va bénéficier d'un budget de 2 447 803 661 francs CFA.

Il en résulte que pour l'exercice 2026, le ministère dirigé par Serigne Guèye Diop est doté du triple de son budget 2025, qui était de 50 158 529 452 francs CFA.