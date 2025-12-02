Sénégal: Neuf milliards dégagés pour recruter 500 enseignants-chercheurs ( Ministre des Finances)

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une enveloppe budgétaire de 9 milliards de francs CFA a été dégagée cette année pour recruter 500 enseignants-chercheurs, a annoncé le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, insistant sur la volonté du gouvernement de travailler à stabiliser l'année universitaire.

"On a autorisé cette année le recrutement de 500 enseignants-chercheurs avec une enveloppe de 9 milliards FCFA. Pour nous, le plus important, c'est la stabilisation de l'année universitaire", a-t-il déclaré.

Le ministre des Finances et du Budget intervenait lundi lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Il a signalé que ses services ont tenu plusieurs réunions avec ceux du ministère de l'Enseignement supérieur pour arrêter les voies et moyens d'arriver à une stabilisation de l'année universitaire.

"Nous nous sommes disposés à donner des ressources, étant entendu qu'à moyen terme, ce sera une opération arithmétique à somme réduite parce qu'on va rattraper tout ce qu'on a investi, une fois que l'année universitaire sera stabilisée", a indiqué M. Diba.

Le gouvernement, compte tenu des efforts qu'il compte déployer, mise sur une stabilisation définitive de l'enseignement supérieur "dans un horizon de quatre ans", selon le ministre des Finances et du Budget.

