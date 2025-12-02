Afrique: Equipe nationale - Ismaïla Sarr et d'autres Lions incertains pour la CAN

Dakar — L'international sénégalais de Crystal Palace, Ismaïla Sarr, pourrait être indisponible pour le club anglais avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des nations, en raison d'une blessure qu'il a contractée à la cheville lors de la défaite de son équipe face à Manchester United (2-1), dimanche, à l'occasion de la 13e journée de Premier League, a déclaré son entraîneur, Oliver Glasner.

"Nous devons évaluer sa blessure plus en détail, mais sa cheville est assez enflée, donc je pense qu'il manquera quelques matchs. Il est possible que nous ne le revoyions pas avant la CAN ", a ajouté Glasner en conférence de presse.

Sarr s'est blessé à la 38e minute suite à un tacle appuyé de Diogo Dalot. L'attaquant des Lions a été remplacé par l'Anglais Eddie Nketiah.

La participation du joueur de 27 ans à la CAN 2025 au Maroc, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, reste incertaine.

Crystal Palace occupe actuellement la 9e place du classement général de Premier League.

Sa blessure s'ajoute à celles de plusieurs autres internationaux sénégalais régulièrement sélectionnés.

Vendredi, Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz, Ligue 1 française) s'est également blessé lors du match avancé de la 13e journée contre Rennes.

L'attaquant de 26 ans a quitté la pelouse à la 19e minute, dans une rencontre finalement perdue par son équipe (0-1). Il a été remplacé par son coéquipier suédois Joel Asoro.

Son coéquipier en club et en équipe nationale, Habib Diallo, reste indisponible depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Mardi, leur compatriote Ismail Jakobs (Galatasaray, Turquie) est également sorti sur blessure lors d'un match de la cinquième journée de Ligue des champions, perdu (0-1) par son équipe face à la Royale Union SG (Belgique).

En Italie, Assane Diao (Côme) est toujours blessé, mais son rétablissement évolue positivement et il devrait reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine.

Opéré d'une blessure à l'aine le 23 septembre dernier, les dirigeants de Sunderland avaient annoncé que leur milieu de terrain, Habib Diarra reprendrait également l'entraînement ce mois de décembre.

La FIFA et la Confédération africaine de football ont autorisé les joueurs sélectionnés pour la CAN à rejoindre leur équipe nationale à partir du 8 décembre.

Sadio Mané (Al Nassr), Édouard Mendy (Al Ahli SC) et Kalidou Koulibaly (Al Hilal) sont déjà disponibles pour la sélection nationale, le championnat d'Arabie Saoudite étant en pause jusqu'au 19 décembre 2025.