Madagascar: Étudier ou travailler en Allemagne - Anticiper le choc culturel et la pression linguistique est nécessaire

L'Allemagne attire de plus en plus de jeunes Malgaches. En 2023, 7 000 jeunes y sont partis, majoritairement comme au pair, mais les jeunes Malgaches s'y rendent également pour le service volontaire, la formation professionnelle ou encore des cours de langue. Les apprenants de la langue allemande a également connue une hausse ces deux dernières années, selon Jan-Bodo Lessman, le directeur de la CGM Analakely

Face à cette tendance, l'association Les Amis de l'Allemagne, qui organise chaque mois des rencontres, souhaite renforcer la compréhension mutuelle et favoriser le rapprochement entre la culture malgache et allemande.

Lors de leur dernière réunion mensuelle, l'association a organisé, ce vendredi 28 novembre, pour la première fois, une conférence dédiée aux réalités souvent méconnues auxquelles sont confrontés les jeunes Malgaches une fois arrivés en Allemagne. Intitulée « Les facettes non dites pour les jeunes souhaitant rejoindre l'Allemagne », la rencontre qui s'est tenue au CGM Analakely a mis en lumière les défis culturels, émotionnels et linguistiques qui accompagnent leur arrivée dans ce pays devenu prisé par les jeunes en quête d'un meilleur avenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si l'obtention du visa constitue une première victoire, la conférence a rappelé qu'une fois sur place, de nombreux jeunes doivent affronter un véritable choc culturel, une pression linguistique forte, ainsi qu'un sentiment de solitude dû à l'éloignement familial et à l'adaptation à un environnement totalement différent.

« Tout dépend du projet du jeune, mais la clé reste la préparation », ont souligné les intervenants. Connaissance de la civilisation, aperçu de l'histoire et de la géographie de l'Allemagne, initiation culturelle : autant d'éléments recommandés avant le départ. Les enseignants peuvent y contribuer, mais cela se fera brièvement. « Il est essentiel pour les jeunes de faire eux-mêmes des recherches approfondies pour mieux se préparer », insiste Jessica Holitiana Andrianantenaina, enseignante au sein d'Africa Dual Fianarantsoa, l'une des intervenantes de la conférence.

Elle représente par ailleurs un projet qui a démarré il y a seulement deux mois à Fianarantsoa, Africa Dual Fianarantsoa, une initiative qui offre aux jeunes Malgaches vulnérables une solide préparation à une formation professionnelle en Allemagne. De cette manière, des formations sont proposées simultanément pour les marchés du travail allemand et africain.

Quarante-quatre jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier de l'initiative. Ces jeunes devront eux aussi appliquer le principe selon lequel la réussite d'un séjour en Allemagne dépend avant tout d'une préparation culturelle et linguistique solide.