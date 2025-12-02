Madagascar: Horaires de... sorcières !

Finalement, une entente a été trouvée entre l'Etat et les opérateurs de télécommunication. Une baisse des tarifs d'Internet sera appliquée prochainement, et engagent les trois principaux opérateurs. Une baisse des tarifs, certes, mais les offres déjà proposées aux usagers sont de courte durée et non valable durant la journée.

Horaires de... sorcières !

1Go à 1000 ariary. Un opérateur a proposé, dès hier, cette offre fort alléchante car elle représente jusqu'à cinq fois moins cher par rapport aux tarifs « normaux ». De quoi permettre aux usagers de se connecter... sans se ruiner. Du moins durant la nuit, car l'offre est une offre valable de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. Un horaire digne d'une « mpamosavy » (sorcière) plaisantent les usagers en découvrant cette offre, sans pour autant cracher dans la soupe, car ils ont bien l'intention d'en profiter, bien que l'offre ne soit que ponctuelle. Elle est valable deux semaines et prendra fin à la mi-décembre.

L'offre en question, et celles encore à venir et qui y ressemblent, sont bien évidemment les bienvenues pour les usagers. Mais il faut bien reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une offre compatible avec les besoins de la grande majorité des usagers. Les offres de nuit, aux « horaires des sorcières », ne profitent qu'aux travailleurs de nuit, aux chercheurs noctambules et aux adolescents amoureux, séparés par la distance, mais qui veulent se souhaiter « bonne nuit » pendant trois heures !

Car des offres semblables à celle-ci, les usagers en ont déjà fait l'expérience par le passé, et elles étaient utilisées ainsi, en grande partie. Pour ce qui est de l'usage diurne, on repassera ! En attendant, les usagers vont, probablement, prendre ce qu'il y a à prendre pendant deux semaines, puis se demanderont certainement « à quand l'offre, la vraie, qui permettra aux communs des mortels d'accéder à Internet... sans se ruiner » ? Ils seront peut-être fixés dans les jours ou semaines à venir.