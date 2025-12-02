Angola: Des opérateurs concluent une étude sur les vols internationaux à Huíla et Benguela

Lubango ( — L'enquête en ligne visant à évaluer les facteurs justifiant l'exploitation de vols internationaux à Lubango et Catumbela, menée en novembre dernier par la plateforme de promotion touristique hoteisangola.com, est désormais terminée, ayant recueilli les réponses de 629 personnes.

Réalisée en partenariat avec les associations hôtelières et touristiques de Huíla (HOTOUR) et de Benguela (AHTUB), l'étude a permis de collecter 629 questionnaires validés, dont 347 provenant de Benguela, 211 de Huíla et 71 d'autres provinces.

Selon Jorge Nunes, l'un des promoteurs de l'initiative, la prochaine étape consistera en un traitement, une analyse et une organisation approfondis des données, en vue de la publication d'un rapport complet.

L'objectif, d'après une source citée par ANGOPP, est d'évaluer, sur la base de données factuelles, la viabilité réelle et l'impact potentiel de la création de liaisons internationales depuis le sud de l'Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a remercié les participants, les voyageurs, les résidents, les voyagistes, les hommes d'affaires et les citoyens, soulignant que leurs opinions demeureront essentielles pour bâtir un avenir du transport aérien plus accessible, compétitif et connecté en Angola.

L'étude, lancée ce mois-ci et dont le formulaire électronique était disponible à l'adresse https://forms.gle/n4KzSFkuv6FWRcxy6, a été menée avec le soutien des directions provinciales de l'Hôtellerie et du Tourisme des deux provinces concernées et consistait en une enquête.

Actuellement, les compagnies aériennes continuent d'affirmer qu'il n'existe pas de marché justifiant de telles liaisons, mais les promoteurs de l'étude estiment que la réalité du terrain, avec un nombre croissant de voyageurs, de voyagistes et d'hommes d'affaires originaires du sud du pays, démontre qu'il existe une opportunité à saisir.

Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a annoncé en août dernier à Lubango que l'aéroport de Huíla devrait être certifié d'ici la fin de l'année pour permettre l'exploitation de vols régionaux et internationaux.

S'exprimant lors de la 17e réunion du conseil consultatif de son ministère, il a déclaré que cette mesure positionnerait la province comme un pôle stratégique pour le sud du pays, en dynamisant le secteur touristique et en renforçant sa capacité à attirer les investissements.

Jusqu'en 2020, Lubango bénéficiait de trois liaisons hebdomadaires avec Windhoek (Namibie), interrompues par la pandémie de Covid-19. Cette ligne était assurée par la compagnie aérienne nationale.