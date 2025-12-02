Angola: Clôture du 1er Conseil consultatif du MINOPUH à Icolo e Bengo

Icolo e Bengo ( — Le 1er Conseil consultatif du ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH), qui s'est ouvert lundi dans la municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo, et auquel ont participé des responsables provinciaux du secteur technique et des chefs d'entreprise, se clôture ce mardi.

Durant ces deux jours, les représentants, notamment les directeurs et vice-gouverneurs des 21 provinces angolaises, analysent l'état d'avancement des travaux en cours, leur qualité, leur entretien, leur valeur contractuelle et leurs perspectives d'avenir, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens.

Lors de la séance d'ouverture, le ministre Carlos Alberto dos Santos a passé en revue les actions menées par son ministère entre 2022 et 2025, malgré un contexte financier difficile, citant la construction de diverses infrastructures routières, de ponts et de centres urbains, qui ont amélioré la qualité de vie de centaines d'Angolais.

Pour cette dernière journée, des conclusions sont attendues quant aux orientations à adopter pour la période 2025-2027, dans le cadre du programme 2022-2027 et du Plan directeur municipal (PDM) 2023-2027.

Le Conseil se réunit sous le thème : « Les enjeux des travaux publics, de l'urbanisme et du logement pour améliorer les conditions de vie des citoyens ».

La première journée a notamment porté sur « l'état d'avancement des actions de maîtrise et de stabilisation des risques naturels », tels que les ravins, les travaux maritimes et fluviaux, « les programmes de construction et de réhabilitation », ainsi que « l'entretien et la conservation des infrastructures routières ».