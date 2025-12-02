Angola: L'accord de partage de codes marque le 1er jour de la 57e édition de l'AFRAA

Luanda — La signature de l'accord de partage de codes entre TAAG - Angola Airlines et la compagnie sud-africaine South African Airways (SAA) a marqué l'ouverture de la 57e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), qui se tient à Luanda jusqu'à mardi 2 décembre.

L'événement réunit 23 compagnies aériennes du continent et 519 délégués de 49 pays, sous le thème « Un ciel durable, une Afrique connectée ».

Le protocole a été signé par le président du conseil d'administration de TAAG, Nelson Oliveira, et l'administrateur exécutif de la SAA, Tebogo Tsimane, afin de permettre aux deux compagnies d'intégrer leurs réseaux de destinations sur les liaisons Luanda/Johannesburg et Le Cap, qui constituent d'importants hubs régionaux et intercontinentaux.

L'accord facilitera également les voyages des passagers avec un billet unique et renforcera la connectivité dans la région de la SADC, notamment grâce à la reprise des liaisons vers Harare et Lusaka, cette dernière étant assurée par la SAA.

Lors de cet événement, la TAAG a officiellement cédé la présidence tournante de l'AFRAA, poste qu'elle a occupé pendant 12 mois, à Fly Gabon, dont le mandat a débuté en 2024 au Caire.

Par ailleurs, le président de l'Association des compagnies aériennes d'Afrique subsaharienne, Aaron Muneti, a présenté une donnée importante : le marché africain de l'aviation civile a généré 12 000 milliards de dollars entre janvier et novembre 2025, soit une augmentation de près de 1 000 milliards de dollars par rapport à la même période en 2024.

Cette croissance est portée par les investissements dans les infrastructures et la modernisation des flottes.

La 57e Assemblée générale de l'AFRAA réunit les directeurs exécutifs des compagnies aériennes africaines, des représentants de l'OACI, de l'IATA, des partenaires internationaux et des experts du secteur.

Le forum aborde des sujets tels que le développement du transport aérien en Afrique, l'intégration régionale, l'innovation technologique, le développement durable, la compétitivité et les stratégies de renforcement des liens économiques sur le continent.

La première journée a été consacrée à des thèmes comme la réinvention des entreprises africaines face aux défis actuels, les stratégies de hubs et la transformation du secteur aérien en Angola.

Fondée en 1968, l'AFRAA compte 48 membres, représentant plus de 85 % du trafic aérien international africain, et joue un rôle central dans l'intégration et le développement durable de l'aviation sur le continent.