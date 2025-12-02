Afrique Centrale: Handball - L'Angola termine la phase de groupes du Championnat du monde par une défaite

Luanda — L'équipe féminine senior angolaise de handball s'est inclinée lundi face à la Norvège (19-31) lors de son dernier match de la phase de groupes du 27e Championnat du monde qui se déroule en Allemagne.

À la mi-temps, les championnes d'Afrique étaient menées 10-19.

Déjà qualifiées pour le second tour, les Angolaises ont notamment souffert de nombreuses pertes de balle, ce qui explique en grande partie leur large retard en première période.

En seconde période, les championnes d'Europe ont su tirer profit de la grande taille de leurs joueuses et de leur maîtrise technique pour développer leur jeu offensif.

Katrine Lunde, joueuse norvégienne de 45 ans, a été élue MVP de ce match de la troisième et dernière journée du groupe H.

Par ailleurs, la Corée du Sud a battu le Kazakhstan 35-17.

Lors des matchs précédents, l'équipe nationale a battu le Kazakhstan 38-20 et la Corée du Sud 34-23, avec Vilma Nenganga et Marta Alberto désignées MVP.

Les équipes de Norvège, d'Angola et de Corée du Sud accèdent à la deuxième phase, où elles s'affronteront pour une place en quarts de finale, une étape qui débute mercredi.