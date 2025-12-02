Madagascar: Ambohimanarina - Un poteau électrique renversé paralyse la circulation

La circulation a été fortement perturbée à Ambohimanarina hier, après la chute d'un poteau électrique à Antanety Avaratra.

«Une Peugeot 205 a percuté le poteau, entraînant la coupure de la route et de l'alimentation électrique. Le conducteur, qui souffrait d'un manque de sommeil, serait à l'origine de l'accident.» explique un témoin. La chaussée étant entièrement bloquée, plusieurs lignes de taxi-be, dont les 105 et 114, n'ont pas pu rejoindre leurs terminus, obligeant les véhicules à faire demi-tour et les passagers à changer de bus en cours de route.

Cet incident a provoqué un important désagrément pour les usagers et une perte financière pour les transporteurs. « Nous sommes lourdement pénalisés, presque plus personne ne descend jusqu'à Analakely. Nos recettes chutent », déplore un chauffeur de taxi-be.

L'embouteillage s'est rapidement étendu, d'Ambohimanarina jusqu'à Andranomena. Les conducteurs, contraints d'emprunter des voies de contournement improvisées, se retrouvaient souvent bloqués les uns par les autres, aggravant encore la situation.

Pour les usagers, le trajet est devenu plus coûteux. «Les bus venant d'Analakely s'arrêtent désormais au marché, tandis que ceux en provenance d'Ambohibao ou de Talatamaty s'arrêtent à Ambohimanarina, obligeant les passagers à payer deux tickets au lieu d'un», indique Daniel Randriamananjara, usager.

Selon Barivelo Rochel, vice-président du Fokontany Antanety Avaratra, l'alimentation électrique a été coupée dès 2 heures du matin. «Cette perturbation affecte particulièrement les artisans et petits commerçants du quartier : soudeurs, coiffeurs et vendeurs de pâtisseries privés d'électricité depuis la nuit. Mais les techniciens de la Jirama sont intervenus afin de réparer les dégâts.» explique-t-il.