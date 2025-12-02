Madagascar: Connectivité - Baisse annoncée des tarifs internet

Les opérateurs auraient consenti à faire baisser graduellement les prix de l'Internet mobile. C'est ce qu'a annoncé hier en fin de matinée Mahefa Andriamampiadana, ministre du Développement numérique.

Beaucoup d'encre -- mais aussi de mégaoctets -- ont coulé. Qu'il s'agisse des prix de l'Internet mobile ou de la fiscalité, un consensus aurait été trouvé. Le ministre a ainsi affirmé que les prix de l'Internet mobile vont baisser. « Depuis vendredi dernier, l'État et les opérateurs se sont mis d'accord et ont accepté de regarder dans la même direction », indique-t-il. Il ajoute que ces opérateurs « vont proposer ce qu'ils peuvent, de façon significative, afin que ces mesures aient un grand impact pour le public. Entre-temps, l'État a demandé à travailler sur la concurrence réelle, que ce soit en termes de prix, de qualité et surtout de vitesse ».

Interrogé sur l'ampleur de cette baisse, le ministre n'a pas donné plus de détails. Il a seulement précisé qu'elle se fera graduellement et qu'elle ne concernera que les offres d'Internet mobile. Les abonnés à des offres plus onéreuses devront donc patienter. Il a également rappelé que la fixation des prix revient aux opérateurs. De leur côté, ces derniers n'ont pas non plus communiqué de précisions concernant les futurs tarifs.

Allégement

Pendant le bras de fer entre l'État et le groupement des opérateurs en télécommunications, la question de la fiscalité est restée centrale. Mahefa Andriamampiadana a indiqué que l'État est disposé à alléger certaines dispositions fiscales, longtemps jugées contraignantes par les opérateurs. « L'État est toujours ouvert aux discussions concernant leur demande d'alléger tout ce qui a trait aux droits d'accises ou à la fiscalité. Mais nous souhaitons que ces montants soient réinvestis dans l'amélioration de la qualité de l'Internet à Madagascar», souligne-t-il.

Dans un récent communiqué, les opérateurs télécoms ont assuré pouvoir garantir à l'État plus de 400 milliards d'ariary d'impôts si les taxes additionnelles sont supprimées. « Les opérateurs n'ont jamais demandé la suppression de 215 milliards d'ariary d'impôts », affirment-ils. Et d'ajouter : « Au contraire, les opérateurs se sont engagés à garantir 400 milliards d'ariary d'impôts en 2026, grâce à la dynamique de baisse des prix à laquelle ils restent favorables. »

Le gouvernement a demandé aux opérateurs de poser des actes concrets pour démontrer cette efficacité, a martelé le ministre du Développement numérique.