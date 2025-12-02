Madagascar: Université d'Antananarivo - Fanja Razakaboana prend la tête du conseil d'administration

2 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Nouvelle tête à la Présidence du conseil d'administration de l'Université d'Antananarivo. Après six ans à ce poste, Fredy Rajaonera passe le relais à Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar.

La cérémonie de passation s'est tenue hier dans la salle des présidents de l'université à Ambohitsaina, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, du président de l'Université, le Pr Rivoarison Randrianasolo, ainsi que de l'ensemble des membres du conseil d'administration.

Fanja Razakaboana a commencé son discours en tant que présidente du CA par l'histoire d'un chauffeur de taxi titulaire d'un DEA, contraint par les difficultés de la vie d'exercer un métier qui ne correspond pas à ses qualifications. «De nombreux talents restent inexploités. Beaucoup d'enseignants et de chercheurs n'ont pas accès aux opportunités», a-t-elle souligné.

Dans son allocution, elle a exprimé sa volonté de renforcer et de moderniser l'université. « Les pays qui ont réussi à se relever le plus rapidement sont ceux qui se sont appuyés sur la connaissance », a-t-elle souligné, citant les exemples du Rwanda, de la Corée du Sud et de Singapour. Elle a insisté sur l'importance d'investir dans l'économie de la connaissance pour favoriser le développement et le redressement de Madagascar.

