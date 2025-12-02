Madagascar: Football - Saison 2025 - Une série de reports marque le bilan de la fédération

L'équipe de la FMF présidée par Alfred Randriamanampisoa a présenté le bilan de l'an 2025 à la presse hier à Isoraka. Ce dernier a énuméré en majorité les projets en cours de concrétisation.

Reports après reports. Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, a présenté hier le bilan de l'année 2025 à la presse, afin de cacher ou casser les incessants tirs croisés critiquant la gestion de l'instance nationale ces derniers mois. Citons entre autres les grognes des anciens internationaux, des arbitres, des Barea A' réclamant leurs droits, leurs primes, leurs indemnités, et surtout «le football propre à Madagascar», publiés dans les réseaux sociaux et les quotidiens.

Le numéro un de la fédération a énuméré dans son bilan des projets dont leur concrétisation se fait attendre. Annoncée le 2 juillet, la venue du président de la Fifa, Gianni Infantino, était initialement prévue avant la fin d'année afin d'observer l'aboutissement des projets financés par l'instance internationale. Alfred Randriamanampisoa a déclaré, hier, que le patron de la Fifa visitera Madagascar en janvier, sans précision «pour l'inauguration de l'académie des jeunes à Carion ... et la pose de la première pierre de la construction du nouveau siège de la fédération».

La rénovation du centre technique national à Carion, qui se métamorphosera en académie des jeunes talents, devrait être achevée avant la fin d'année et son inauguration est prévue en janvier. Le nouveau tapis du terrain ainsi que les projecteurs sont déjà installés. Le gradin de 600 places et l'ancien bâtiment des réfectoires sont en cours de finition.

Respect du timing

Les travaux de rénovation lancés le 13 décembre 2024 et prévus durer huit mois, devaient être achevés en septembre mais... la finition est repoussée à fin décembre. Plus d'un se demande où en est-on avec le bus des Barea car cela fait plus d'un an qu'on l'attend. Le président de la FMF a souligné que «le bus est déjà débarqué au port de Toamasina et est en attente de la validation de la taxation douanière».

Ce bus était initialement prévu être utilisé par les Barea lors des matchs des éliminatoires de la Coupe du monde au mois de mars, prévus se tenir à domicile. Malheureusement, le stade n'a jusqu'à maintenant pas encore obtenu son homologation. Le même patron du ballon rond malgache vient d'annoncer hier un nouveau projet, la construction du nouveau siège de la fédération dans l'enceinte du stade Barea à Mahamasina, dont la pose de la première pierre est prévue en janvier.

Parmi les fiertés de l'équipe de la fédération actuelle, et celles des compatriotes d'ailleurs, sont entre autres la médaille d'argent ravie au CHAN au mois d'août, le grand bond du classement de Madagascar de la 116e en janvier à la 105e place mondiale en novembre, la concrétisation du programme pour les jeunes U15 « Talent Development Scheme » dans le cadre de la préparation malgache à la CAN U17 en 2026.